Bilgigant vinder for 18. år i træk: Her får du den bedste kundeservice

Spørger man de danske forbrugere, er der ét bilmærke, som skiller sig ud, når det gælder tilfredshed blandt kunderne efter besøg hos både bilforhandlerne og på mærkeværkstederne.

Sådan lyder konklusionen fra den største tilfredshedsundersøgelse i bilbranchen i Danmark, AutoIndex 2020, som FDM står bag.

Her har knap 23.000 danskere svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med 23 forskellige bilmærker, og der er enighed om, at den bedste service fås hos Toyota. Det er 18. år i træk, at Toyota udmærker sig som det bilmærke i Danmark, der har de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne.

- Det er helt fantastisk, at AutoIndex i nu 18 år i træk er nået frem til samme resultat – nemlig at man hos Toyota får den bedste kundeservice i bilbranchen, siger Alar Metsson, adm. direktør hos Toyota Danmark, i en pressemeddelelse.

- Vi retter en stor og dybfølt tak – eller snarere 18 store og dybfølte gange tak – til kunderne for, at de mener, at man får Danmarks bedste købs- og værkstedsoplevelse hos Toyota. Æren for det imponerende resultat bør dog gå direkte til Toyota-forhandlerne og værkstederne over hele landet. For det er om nogen deres fortjeneste, siger Alar Metsson.

Se også: Første gang nogensinde: Nu kommer denne Toyota til Danmark

Aldrig været mere tilfredse

Toyota scorer 929 indekspoint ud af 1.000 mulige, hvilket er en fremgang på to indekspoint i forhold til i 2019. Toyota-bilejerne har dermed aldrig været mere tilfredse med deres autoriserede Toyota-forhandler end nu. Der er 22 indekspoint ned til det næstbedste bilmærke.

I kategorien, der dækker bilejernes tilfredshed med de autoriserede værksteder, øger Toyota også sin score, så den nu er 954 indekspoint ud af 1.000 mulige. Det er en stigning på tre indekspoint i forhold til i 2019 og medfører en meget klar førsteplads til Toyota i værksteds-kategorien med 25 indekspoint ned til nærmeste forfølger. Gennemsnittet for alle bilmærkers kundetilfredshed på værkstederne ligger på 909 indekspoint.

En af måderne at sikre en høj kundetilfredshed på værkstederne er ifølge AutoIndex-undersøgelsen, at et problem med bilen bliver fikset ved første værkstedsbesøg, så kunden ikke skal belemres med endnu et besøg på værkstedet. Dykker man ned i årets tilfredshedsundersøgelse, afslører tallene, at Toyotas værkstedskunder er dem, der færrest gange har behov for et genbesøg på værkstedet som følge af utilstrækkeligt arbejde.

- Sammen med vores forhandlere og værksteder investerer vi mange ressourcer på hele tiden at sørge for et højt uddannelses- og serviceniveau. På værkstederne skal tingene f.eks. laves ordentligt første gang til kundernes store tilfredshed. Samtidig medfølger der et års gratis vejhjælp kvit og frit, hver gang man får udført et almindeligt sundheds- eller sikkerhedstjek på et autoriseret Toyota-værksted. Det er med til at give kunderne en ekstra god oplevelse og fuldstændig ro i sindet, Alar Metsson

FDM har i samarbejde med konsulentfirmaet Loyalty Group gennemført den omfattende AutoIndex-undersøgelse siden 2003. Undersøgelsen består af 120 detaljerede spørgsmål om kundeoplevelsen med bl.a. bilen, forhandleren og værkstedet. Dette års undersøgelse blev gennemført i perioden fra januar til marts 2020 og inkluderer biler registreret i perioden fra 2013 til 2019. En tilsvarende undersøgelse er også foretaget i Sverige og Norge.

Se også: Nu kan du få den nye Supra 240.000 kr. billigere