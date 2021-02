Bilgigant viser elektrisk storebror til populær danskerbil

Hvis du er en af dem, der frygter, at den lange køretur til Sydeuropa en sommerdag bliver endnu længere, når det skal foretages i en elbil, så har bilproducenten Nissan sat et meget konkret tal på, hvad du kan forvente af deres kommende elbil, kaldet Ariya.

Ved en fremvisning af en preproduktionsmodel af Ariya i København fortalte Nissan Danmark, at elbilen er bygget til at kunne køre 800 kilometer på otte timer med et marchtempo på 130 km/t med opladning indregnet.

Populær elbil runder halv million eksemplarer

Artiklen fortsætter under billederne ...

Nissan har fjernet næsten alle knapper fra kabinen. Foto: Niels Friis

Da der er plant gulv i kabinen, er der god plads til alle tre i bag. Foto: Niels Friis

Rent størrelsesmæssigt placerer Ariya sig mellem den ekstremt populære Nissan Qashqai og den større X-Trail. Nissan selv kalder Ariya for en 'coupé crossover', og den skal bygges på en helt nyudviklet platform, som Nissan-Renault-alliancen har dedikeret udelukkende til produktionen af elbiler.

Mange varianter

De europæiske kunder til Nissan Ariya kan vælge mellem en god portion forskellige varianter. Elbilen kommer til Europa i fem udgaver, herunder både med to- og firehjulstræk. Den mindste batteripakke er på 63 kWh, mens den største pakke er på 87 kWh.

Rækkevidden varierer mellem 340 og op til 500 km. Til opladning hjemme kan 63 kWh-udgaven lade med 7,4 kW, mens 87-kWh-udgaven kan lade med 22 kW. Ariya kan også hurtiglades med op til 130 kW, og så vil elbilen kunne trække op til 1500 kg. på krogen.

Nissan åbner for bestilling af Ariya senere på året, og det forventes, at de første eksemplarer af elbilen vil blive leveret til deres nye ejere i starten af 2022.

Discountmærke vil sælge flere biler: Se deres nye våben