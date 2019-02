Bilgiganter går sammen

7,5 mia. kroner. Så meget har de to tyske bilgiganter BMW og Daimler, der blandt andet står bag Mercedes-Benz, planlagt at satse på en fælles kørselstjeneste.

Ambitionen er angiveligt at skabe en tjeneste, der kan konkurrere med Uber om det stigende antal kunder, der efterspørger nye former for transport. Det skriver Reuters.

Bilproducenterne har længe drevet deres egne tjenester, der blandt andet har gjort det muligt at korttidsleje Smart- og BMW-modeller. Ifølge mediet Autocar har producenterne tilsammen haft 20.000 biler på vejene i 31 storbyer over hele verden.

Verdens største

Både Daimlers Car2Go og BMW's DriveNow delebilsordninger har også forsøgt sig i Danmark, men kun sidstnævnte har formået at få fodfæste i hovedstaden - blandt andet med en stor flåde af elektriske BMW i3-modeller.

Det er dog ikke kun indenfor delebilsordninger, at producenterne vil markere sig. Sammenlægningen vil ifølge Autocar resultere i fem forskellige tjenester, der foruden en delebilsordning skal tilbyde blandt andet taxakørsel, parkeringsløsninger og ladestandere til elbiler.

Mediet skriver, at producenterne sammen vil råde over 100.000 ladestandere til elbiler i 25 lande, hvilket angiveligt gør dem til verdens største udbyder.

Selvkørende på sigt

Ifølge Daimlers bestyrelsesformand, Dieter Zetsche, er sammenlægningen mellem de to konkurrenter et naturligt resultat af, at bilkøberne er begyndt at stille nye krav til producenterne.

- Vi er overbeviste om, at bilejerskab og bilister, der selv kører deres biler, vil fortsætte i årtier og måske århundreder endnu, men der er et stigende segment, som vi ikke bare kan ignorere. Nu må vi se, hvordan vores forretning udvikler sig, men vi bør gå forrest og ikke bare se til fra sidelinjen, siger han til Autocar.

En del af samarbejdet vil ifølge Reuters også handle om at udvikle selvkørende biler og på længere sigt gøre dem til en del af de fem tjenester.

- Disse fem tjenester vil blive slået sammen til én mobilitetstjeneste med en flåde af elektriske, selvkørende biler, der lader op og parkerer uden hjælp fra føreren, siger BMW-chef Harald Krueger til nyhedsbureauet.

Historien melder endnu ikke noget om, hvad sammenlægningen konkret vil betyde i Danmark.

