Bilgiganter i stor fusion: Kan koste dette bilmærke livet

Sammensmeltningen af PSA og Fiat Chrysler kan betyde farvel til et hæderkronet bilmærke

Den potentielle store fusion mellem PSA-koncernen, der står bag Peugeot, med Fiat Chrysler-koncernen (FCA) kan betyde, at bilmærket Chrysler må lade livet.

Det skriver Associated Press.

Bilmærket kom til verden i 1925 og vil altså derfor i år 2025 kunne fejre 100 års jubilæum, men nu er det ifølge Associated Press usikkert, hvordan fremtiden for mærket ser ud.

Chrysler sælger i dag kun få forskellige modeller i form af sedanen '300' og minibusserne Pacifica og Voyager, og fordi der ikke bliver solgt voldsomt mange af de biler - end ikke på hjemmebane i USA - kan fusionen ende med at koste Chrysler livet.

- Du kan ikke være omkostningseffektiv, hvis du bevarer størrelserne på begge firmaer, siger Karl Brauer, som er adm. analytiker for autowebsitet iSeeCars.com, til Associated Press.

- Vi har set dette ske før, og vi kommer til at se det igen, hvor de økonomiserer disse platforme på tværs af kontinenter og på tværs af flere markeder, siger analytikeren.

Der spekuleres desuden i, at det italienske mærke Lancia, som kun sælger én model med navnet Ypsilon, potentielt også vil ryge i graven.

Ny gigant

Ifølge CNN forventes det, at fusionen mellem de to bilgiganter vil blive gennemført 16. januar. Når de to koncerner er fusioneret, vil der være tale om verdens fjerdestørste bilproducent.

Fiat Chrysler står bag mærker som Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Maserati og Lancia. PSA er koncernen bag Peugeot, Citroën, DS, Opel og Vauxhall.

I 2019 solgte de to koncerner i alt otte millioner biler på verdensplan, hvilket er cirka tre millioner færre end Volkswagen-koncernen solgte det år.

CNN skriver, at Stellantis vil blive navnet på den samlede koncern, når PSA og Fiat Chrysler som forventet slås sammen 16. januar.

Først efter sammenlægningen får vi endeligt svar på, om alle bilmærkerne under de to koncerner vil få lov at leve videre - og hvis ikke, hvilke mærker der i så fald må lade livet.

