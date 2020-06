Bilgiganter puster nyt liv i vanvittige familiebiler

Mercedes og BMW har opdateret to af de vildeste biler, de bygger

Vil du gerne have plads til familien, men samtidig kunne køre fra de fleste andre på både Autobahn og Nürburgring Nordschliefe, har både Mercedes og BMW givet et facelift til to af deres heftigste sportslige familiebiler.

Hos BMW hedder modellen M5, og den er blevet faceliftet i både den almindelige udgave og i den vildere M5 Competition-udgave.

De største ændringer i faceliftet er af visuel karakter, hvor BMW har givet M5-modellerne nye lygter, 20 tommer fælge i nyt design, ny indstilling til undervognen, nye kofangere og en større skærm inde i kabinen.

Man har nu også mulighed for at vælge bremsekalibre i enten rød eller sort.

Hjertet i M5 og M5 Competition er der ikke ændret ved, så åbner man kølerhjelmen, finder man stadig en 4,4-liters V8 biturbomotor, som i den almindelige M5 producerer 600 hk, mens den i Competition-udgaven rammer hele 625 hk.

Som udgangspunkt er BMW M5 firehjulstrukket, men du kan slå modellerne over til kun at være baghjulstrukne.

Sprintdisciplinen fra 0-100 km/t er overstået på 3,4 sekunder i den almindelige M5, mens den mere kraftfulde M5 Competition blot skal bruge 3,3 sekunder.

Den nye BMW M5 ligner sig selv, men der er visuelle ændringer i bag. Foto: BMW

Bedre aerodynamik

Hos Mercedes har de også opdateret deres konkurrent til BMW M5, nemlig Mercedes-AMG E 63 4MATIC+.

Ved E63-faceliftet har Mercedes især lagt vægt på aerodynamikken, som har fået en overhaling, så den sportslige Mercedes nu ifølge Mercedes selv skulle have bedre og mere agile køreegenskaber på mindre veje og bedre retningsstabilitet ved høj fart på motorvej.

Derudover har de aerodynamiske forbedringer også reduceret vindstøj.

De visuelle ændringer tæller en ændret front med et større luftindtag og en anderledes kølergrill.

Mercedes har også givet E63-modellen en visuel overhaling. Foto: Mercedes

Bagenden har fået et mere dynamisk udtryk, oplyser Mercedes. Foto: Mercedes

Motoren i den mest ekstreme AMG E63 S 4MATIC+-model er en 4,0-liters V8 biturbo-motor, som yder 612 hk og 850 Nm. I basisudgaven kaldet AMG E63 4MATIC+ yder samme motor 571 hk og 750 Nm.

Hos Mercedes klarer basisudgaven 0-100 km/t-accelerationen på 3,5 sekunder, mens det tager 3,4 sekunder i S-udgaven.

