Bilikon blev gemt i en tysk lade: Vurderet til otte millioner

Miura-modellen fra Lamborghini bliver kaldt den første superbil i verden, og nu kommer der et ganske unikt eksemplar af den smukke italiener til salg på auktion.

Det oplyser auktionshuset RM Sothebys i en pressemeddelelse.

Der er tale om en helt original og urestaureret Lamborghini Miura P400 S fra 1969, og RM Sothebys kalder bilen for en 'tidskapsel'.

Den gule Lamborghini har kun kørt 30.000 kilometer. Foto: RM Sothebys

Bilen blev oprindeligt solgt til en tysk mand ved navn Walter Becker i 1971, som boede i Nürnberg.

Få år senere i 1974 købte en anden tysker Miuraen. Hans-Peter Weber hed den nye ejer, og han sørgede i høj grad for at passe godt på sin nye gule Lamborghini.

- Vi boede ved foden af Schauinsland-bjerget i en meget smal dal. Når min onkel, Hans-Peter, kom kørende i sin Miura, kunne vi høre ham flere minutter inden på grund af lyden fra motoren, fortæller hans nevø i pressemeddelelsen.

Høj vurderingspris

Hans-Peter beholdt Miuraen til sin død i 2015. Efterfølgende blev superbilen gemt væk i en tysk lade i fire år, hvor bilen ikke blev brugt, og derfor står bilen i dag også i sin originale gule 'Giallo Flay'-maling, blåt interiør, originale motor, ligesom alle dokumenter og den originale servicebog stadig eksisterer.

- Det er en sjælden ære at kunne tilbyde en bil så signifikant som en Miura P400 S i så original, urestaureret stand som her. Enhver Miura S er sjælden og attraktiv på hver sin måde, men denne bil, som vi sælger i London, er en mulighed, som vi nok ikke får igen. Det er kun fair at sige, at for mange samlere er en original Miura som denne det ultimative køb, siger Maarten ten Holder fra RM Sothebys i pressemeddelelsen.

Interiøret er stadig lige så originalt, som da bilen forlod fabrikken i Italien. Foto: RM Sothebys

Auktionshuset har sat en vurderingspris på bilen på mellem 800.000 og 1.000.000 pund svarende til mellem cirka 6,5 og 8 millioner danske kroner.

Bilen kommer under hammeren i London 24. oktober.

