Bilikon fylder 50

Kan man godt lide store og luksuriøse SUV'er, som tilmed fungerer offroad, var 17. juni en stor dag. Her var det nemlig præcis 50 år siden, at den første Range Rover kom på markedet.

Over fem årtier har Range Rover udviklet sig til at være en af bilhistoriens mere ikoniske modeller i forhold til både design og præstationer.

I løbet af dens 50 års levetid har Range Rover været først på en lang række områder. Ved lanceringen var der tale om verdens første SUV-model med permanent firehjulstræk, og i 1989 kom den som verdens første firehjulstrækker med ABS-bremser.

Senere i 1992 fik den som den første firehjulstrækker i verden monteret Electronic Traction Control (ETC) og automatisk, elektronisk luftaffjedring - hvilket sikrede særlige køreegenskaber, som Range Rover er så berømt for både på almindelig vej og i terræn. I 2012 fik den nyeste Range Rover-generation som den første SUV-model i verden en letvægtskonstruktion helt i aluminium, hvilket gjorde den lettere og stærkere.

Været på museum

Range Rover-modellen har også præsteret at krydse 'Darien Gap' på grænsen mellem Panama og Colombia, som er berygtet for at være helt ufarbar. SUV'en var det første køretøj, som blev udstillet på Louvre i Paris, og den har endda vundet Paris-Dakar-rallyet - to gange.

- Range Rover har nået en vigtig milepæl og er en helt særlig luksus-SUV, siger Gerry McGovern, som er kreativ direktør i Land Rover, i en pressemeddelelse.

Med kølerhjelmen formet som en muslingeskal, det markante svævende tag, den todelte bagklap og de karakteristiske luftindtag i kofangeren hylder den moderne Range Rover stadig sine rødder, som strækker sig tilbage til den originale Range Rover-model fra 1970.

For at fejre motorikonets 50 år lanceres en særlig Range Rover Fifty-udgave, som bliver bygget i et begrænset antal på 1970 køretøjer på verdensplan, hvilket er en hyldest til det år, hvor den originale Range Rover blev lanceret.

Her ses 50 års udvikling, når modellen er Range Rover. Foto: Land Rover

Med udgangspunkt i Autobiography-modellen har Range Rover Fifty flere forskellige skræddersyede eksteriørdetaljer i Auric Atlas og fås med to unikke 22 tommer fælgdesign. Modelemblemet er forsynet med en ‘Fifty’-inskription skabt af Gerry McGovern.

Det findes også udvendigt på køretøjet, ligesom det er placeret på den unikke produktionsplade '1 of 1970' på midterkonsollen, nakkestøtterne, instrumentpanelet og de belyste indstigningslister i kabinen.

- Den nye 50-års jubilæumsudgave hylder Range Rovers unikke historie med omhyggeligt udvalgte raffinerede detaljer for at markere modellens status som bilen, der tilbyder de bedste køreegenskaber i al slags terræn samtidig med, at den anerkender sin fortid uden at være bundet af den, siger Gerry McGovern.

Range Rover er solgt i over en million eksemplarer siden lanceringen.

