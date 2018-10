Bilindustrien satser på ny region: Her skal din næste bil måske bygges

Bilfabrikker kan få folk i arbejde, sænke kriminaliteten og måske endda være med til at bremse strømmen af emigranter, der i håb om arbejde og en lysere fremtid forsøger at nå over Middelhavet.

Det er i hvert fald det, som myndighederne i de nordafrikanske lande håber kan blive resultatet af bilindustriens stigende interesse for regionen.

Ifølge mediet Jalopnik, som citerer New York Times, er flere bilproducenter begyndt at bygge fabrikker og investere milliarder af dollars i Nordafrika. De er angiveligt drevet af muligheden for høj vækst, som den stigende andel af veluddannede nordafrikanere giver.

Ifølge OPEC, organisationen for verdens olieeksporterende lande, vil antallet af biler på de nordafrikanske veje stige fra 59 til 90 mio. i 2040.

Marokko er størst

Størrelsen på den pengesæk, som udenlandske investorer hvert år lægger i Nordafrika, er angiveligt mere end fordoblet fra omkring 32 mia. kroner i 2011 til 72,5 mia. fem år efter. Og ifølge Jalopnik kommer en stor del af disse penge fra bilindustrien.

Volkswagen, Renault, Peugeot og Nissan er blandt de bilproducenter, der har investeret i regionen de seneste år. Peugeot er i øjeblikket ved at bygge en fabrik i Marokko, Nissan har allerede en i Egypten, og så er der Renault, som har bygget to fabrikker i løbet af de seneste fem år og i øjeblikket producerer mere end 200.000 biler om året i regionen.

Sydafrika har i mange år været centrum for bilproduktionen i Afrika, men er allerede blevet udkonkurreret af Marokko. Her har man tilsyneladende forstået at udnytte landets fordelagtige placering tæt på Spanien til at slå sig op som underleverandør til bilindustrien i Europa.

Algeriet vil undgå import

Det er også i Marokko, Renault har slået sig ned, og ifølge Jalopnik er det ikke usandsynligt, at landet snart producerer flere biler end Fiat- og Ferrari-nationen Italien.

Også Algeriet oplever stor vækst i antallet af bilfabrikker i disse år. Her skyldes det dog ifølge Arab Weekly, at myndighederne har forsøgt at reducere antallet af importbiler ved at give bilproducenterne særdeles gunstige vilkår.

Det har indtil videre resulteret i, at blandt andet Volkswagen har bygget en fabrik i landet, der producerer både Volkswagen, Skoda og Seat-modeller.

