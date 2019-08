Bilist endte på hovedet i rundkørsel: Nu er regningen gjort op

Ulykken gjorde stor skade på en skulptur, der beskrives som et ’vartegn for byen’

På bizar vis endte en Skoda i weekenden på højkant i en rundkørsel i Skive.

Her kunne forbipasserende i de følgende timer se synet af den forulykkede Skoda med snuden i jordoverfladen, hvor den strittede side om side med rundkørslens skulptur, så det næsten lignende, at bilen var en del af et stykke moderne kunst.

Chaufføren og hans medpassager – begge ukrainere – slap fra ulykken uden nævneværdige skader, mens det stod værre til med bil og skulptur.

Nu er skaderne blevet besigtiget, og regningen for at reparere og genrejse skulpturen samt oprydning efter ulykken løber op i 643.000 kroner.

Det skriver Skive Folkeblad.

Ukrainer sad bag rattet

Episoden blev anmeldt kl. 06.44 søndag morgen, hvorefter det lokale brandvæsen ilede til ulykkesstedet – rundkørslen mellem Ny Viborgvej, Hobrovej og Østerrisvej i Højslev – da bilen lækkede diesel.

Spændt bag på bilen var en trailer, hvor de to ukrainere opbevarede 10-15 dunke olie – hver med plads til 25 liter.

- Det er lidt mærkeligt, at de kører rundt med så mange dunke. Det er ikke normalt. Nogen må mangle det, men det kan jo være, at der en god forklaring, lød det fra Ole Vanghøj, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Skive Kommunes forsikringsselskab har anerkendt erstatningsansvaret, som man i første omgang regnende med, ville løbe i 3-400.000 kroner. Beløbet blev dog en anelse højere og vil med al sandsynlighed blive sendt videre til bilejerens forsikringsselskab med henblik på at få dækket udgifterne.

Skulpturen er en af i alt elleve skulpturer på rundkørsler i og omkring Skive. Værket er lavet af Jakob Jensen Design og beskrives af lokale medier som et ’vartegn for byen’.

