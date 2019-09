Bilist fejler overhaling med 160 km/t: Nu skal han i fængsel

Det er fornuftigt at have gode oversigtsforhold, når man skal foretage en overhaling, for ellers kan man risikere at ende som 44-årige Graham York, der i allerhøjeste grad mistimede en overhaling tæt ved den britiske by Peterborough for nyligt.

Og nu skal Graham York i fængsel, ligesom han ikke må køre bil i de næste fire år, på grund af den hasarderede overhaling.

Det skriver mediet Express.co.uk.

Episoden fandt sted tilbage i december 2017, og York blev ved retten i Peterborough for nyligt idømt 12 ugers fængsel for farlig kørsel og fire års kørselsforbud.

Mistimet overhaling

Ved episoden, som du kan se i den dramatiske video over artiklen, kommer Graham York kørende i sin Hyundai Tucson i høj fart på landevejen. Foran kører en Volkswagen Golf, og York accelererer hårdt, inden han foretager en overhaling af den forankørende Golf i høj fart. Graham York har dog ikke set, at vejen slår et skarpt sving til venstre, så umiddelbart efter, at York har overhalet Golfen, går det galt.

Den travle bilist kan ikke nå at bremse ned til venstresvinget, hvorfor han fortsætter ud i en grøft, som sender bilen op i luften med det resultat, at bilen lander på en mark.

Senere er det blevet udregnet, at han i overhalingen kører mere end 160 km/t.

Nu har han så fået kørselsforbud i fire år og en fængselsstraf på 12 uger.

- Yorks kørsel var farlig, og konsekvenserne kunne have været langt værre. Han var tydeligvis vred og var ikke opmærksom på den fart, han kørte med, da han nærmede sig det skarpe venstresving, siger politibetjenten Tom Nuttall, som efterforskede sagen, ifølge Express.

- York er tydeligvis ikke sikker bag rattet af en bil, og jeg håber, at denne straf vil beskytte offentligheden i fremtiden, siger han.

Da politiet ankom til uheldsstedet tilbage i 2017, var Graham York smuttet ud af førersædet, og han hævdede herefter, at den rigtige chauffør var gået efter hjælp.

