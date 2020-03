Bilist gav plads til overhaling: Fik tæsk og dødstrussel

En 22-årig mandlig bilist gav plads til, at en bagvedkørende bilist kunne overhale, men i stedet endte det med, at den mandlige bilist fik flere slag og blev truet på livet i et groft tilfælde af vejvrede.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Mandag aften kom den 22-årige mand kørende med sin kæreste i bil i Kalundborg, da en rød Volvo kørte ud fra en tankstation og kørte op bag ved parrets bil.

Den røde Volvo kørte ifølge døgnrapporten meget tæt bag ved deres bil, som om den gerne ville overhale, men ikke kunne komme til det på grund af modkørende trafik.

Se også: Bilister endte i slagsmål: Fastholdt med ansigtet ned i græsset

For at give plads til at bilen kunne overhale, valgte den 22-årige ved en buslomme at køre ind til siden. Volvoen overhalede dog ikke. I stedet standsede bilen ud for parrets bil ved buslommen.

Ud af Volvoen steg tre personer, som havde tildækket deres ansigter med deres hættetrøjer. Den 22-årige fører rullede vinduet ned for at tale med mændene, og så eskalerede situationen.

- De tre mænd var ophidsede over den 22-åriges kørsel og tildelte ham flere slag igennem den åbne siderude. Herefter blev parret truet på livet, hvorefter de tre mænd gik tilbage til deres bil, skriver politiet om episoden.

Efterlyser tre mænd

Den 22-årige og den røde Volvo satte i gang samtidig, og i forbindelse med det stødte den 22-åriges bil ind i den røde Volvo, så Volvoen fik skader bagpå.

Volvoen kørte herefter fra stedet i retning mod Kalundborg.

De tre mænd i den røde Volvo beskrives som:

A: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, cirka 20 år, 180-185 cm, spinkel af kropsbygning, brun hudfarve. Manden talte dansk med accent og var iført sort hættetrøje, sorte bukser og sneakers.

B: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 180 cm høj, brun hudfarve. Manden talte dansk med accent, var iført sort hættetrøje trukket op om hovedet og var bevæbnet med et bronzefarvet knojern.

C: Mand, cirka 20 år, 180-185 cm høj, spinkel af kropsbygning, brun hudfarve. Manden talte danske med accent og var iført grå bluse, mørke bukser og sneakers.

Politiet oplyser, at de efterforsker sagen om det grove overfald og søger i den forbindelse vidner. Borgere, som har set en rød Volvo med skader på bagenden, eller som kan komme med oplysninger om bilen eller de tre beskrevne personer, bedes kontakte politiet på tlf. 114.

Den 22-årige fik ingen alvorlige skader ved overfaldet.

Se også: Sammenfletning endte i vold: Knuste bilrude og slog bilist