Bilist gik amok ved helleanlæg: Trak pludselig en pistol

To bilister blev torsdag uenige om, hvordan der skulle køres ved et helleanlæg i Gislinge ved Holbæk. Pludselig fandt den ene bilist en pistol frem og tog ladegreb

Et ekstremt tilfælde af vejvrede fandt sted torsdag ved middagstid i byen Gislinge ved Holbæk. En 43-årig mand fra Holbæk var kommet kørende ad byvejen i Gislinge, da der opstod en uoverensstemmelse i trafikken mellem ham og en anden bilist i forbindelse med passage af et helleanlæg. Begge biler standsede derfor op.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

'Flyt dig, for helvede': Hver tredje har gjort vrede fagter i trafikken

Da begge bilister var standset, tog det pludselig fart, da modparten til den 43-årige mand i forbindelse med en diskussion om situationen ved helleanlægget hev en pistol frem og tog ladegreb.

Herefter valgte pistolmanden at køre ind mod Gislinge by i sin bil, og den 43-årige mand skyndte sig at melde episoden til politiet.

Større udrykning

I sagens natur medførte anmeldelsen 'en større udrykning' fra politiets side i forsøget på at finde den mistænkte.

Efter et par timers eftersøgning og efterforskning fandt politiet kl. 15.45 både bilen og den mistænkte bag rattet i Gislinge. Der var tale om en 28-årig lokal mand fra byen.

Den 28-årige mand blev anholdt og sigtet for trusler på livet.

- Ved en ransagning af hans bil fandt politiet en splatterpistol, som formodes at være det våben, som han brugte til at true anmelderen med. Den 28-årige blev tillige skønnet til at være påvirket af narkotika under kørslen i sin bil, hvorfor han også fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, skriver politiet i døgnrapporten.

Se også: Et lille kamera kan frikende dig for ansvaret ved trafikuheld

Den 28-årige mand blev efter afhøring løsladt af politiet.

- Han vil dog høre nærmere fra politiet på et senere tidspunkt, skriver de.