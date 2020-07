Bilist prøvede at hjælpe motorcyklist: Så fik han tæsk

En bilist forsøgte at signalere til en motorcyklist, at vedkommende havde glemt at slå blinklyset fra - men så gik motorcyklisten amok

Det lønner sig ikke altid at være hjælpsom i trafikken. Det lærte en bilist på brutal vis onsdag aften i Stege, hvor et tilfælde af vejvrede endte med, at en 50-årig motorcyklist blev anholdt og sigtet for vold.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Episoden onsdag aften fandt sted på Lendemark Hovedgade i Stege. Her havde en mandlig bilist signaleret til den 50-årige på motorcyklen, at motorcyklisten havde glemt at slå blinklyset fra.

Men det ville motorcyklisten åbenbart ikke have hjælp til, så derfor gik han hen til bilisten og gav chaufføren et slag i ansigtet gennem den åbne bilrude.

Politiet fandt dog frem til den 50-årige, der blev anholdt og sigtet for vold. Han blev afhørt på politistationen i Vordingborg, inden han blev løsladt igen samme aften.

Historien melder ikke noget om, hvorfor motorcyklisten handlede, som han gjorde.

Se også: Blev provokeret af bilist: Så bakkede traktorfører hen over kølerhjelmen

Flest på Sjælland

For nyligt undersøgte GF Forsikring, hvor vejvreden er mest udbredt i Danmark. I undersøgelsen tilkendegav hele 43 procent af trafikanterne i Region Sjælland, at de er blevet udsat for aggressiv opførsel fra andre trafikanter flere end seks gange inden for det seneste år. I de øvrige regioner ligger tallet mellem 20 og 26 procent.

Undersøgelsen afslørede også, at vi har en tendens til at tænke, at det er de andre trafikanter, den er galt med. 59 procent af de adspurgte mente således, at det er de andre trafikanter, der kører mindre hensynsfuldt, mens det kun er ni procent af de adspurgte, der svarede, at de selv kører mindre hensynsfuldt.

Se også: Hamrede skruetrækker ned i forruden på bil