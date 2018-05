Bilist taget for at køre næsten 700 km/t. i tysk familiebil

Blitzen fra en fotovogn kan være både overraskende og ubehagelig for en bilist på farten, og i tidens løb har mange forskellige taktikker derfor været forsøgt for at undslippe det dyre foto: Ansigtsmasker, elefanthuer, nummerplader, der kan skiftes ud med et tryk på en knap eller - og måske den mest praktiserede - simpelthen at sænke farten.

At dømme efter det girokort, en 32-årig belgisk bilist fik tilsendt efter en køretur tæt på den franske grænse, havde han dog forsøgt sig med en langt mere uprøvet taktik - nemlig at køre så stærkt, at kameraet slet ikke kunne nå at fange et billede af hverken ham eller den Opel Astra, han kørte i.

I bødeteksten hævdede myndighederne, at han havde kørt intet mindre end 696 km/t. i en 50-zone - hvilket desværre var for lidt til at snyde kameralinsen. Det skriver britiske Express.

Turen i den hurtige Opel udløste derfor en bøde på knap 50.000 kroner. Bøden fremgår af et opslag på Facebooksiden Perles Rares de Belgique.

En stor brøler

Det fremgår ikke, hvilken motor den 32-årige havde liggende i sin Astra, men den kraftigste variant i Opels nuværende modelprogram har en tophastighed på 235 km/t.

Den 32-årige skulle derfor have lavet nogle helt ekstraordinært store motorændringer eller simpelthen have installeret en jetmotor i bagagerummet for at få Astraen op i nærheden af 700 km/t.

Selv den vilde superbil Konigsegg Agera RS, der i øjeblikket er verdens hurtigste serieproducerede bil, når 'kun' op på 447,19 km/t. på lige vej.

Der er derfor slet ingen tvivl om, at bøden var en stor brøler. Efter at have klaget over girokortets størrelse trak myndighederne da også bøden tilbage og erkendte, at der var sket en fejl.

Den 32-årige bilist havde dog stadig kørt for stærkt. Han fik derfor en ny bøde for at have kørt 60 km/t. i 50-zonen. En lovovertrædelse, der udløste en noget mere barmhjertig bøde på cirka 300 kroner.

