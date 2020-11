Bilist ville flygte fra politiet: 'En dårlig vane'

At bide negle, tobaksrygning og at forsøge at køre fra politiet har det tilfælles, at det åbenbart kan være 'en dårlig vane'.

I hvert fald gælder sidstnævnte, hvis man spørger en bilist fra Østjylland.

Flere borgere ringede onsdag eftermiddag til Østjyllands Politi for at anmelde en bilist, der kørte hasarderet på Viborgvej i retning mod Randers

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

En patrulje fra Østjyllands Politi fandt frem til bilen ved en rundkørsel, og her tændte betjentene for udrykningen for at få standset bilisten.

Men så let skulle det ikke gå.

Dette har bilister svært ved

Flere sigtelser

I stedet for at bremse ned, gassede bilisten op og kørte på motorvejen i sydgående retning i høj fart. Patruljebilen fulgte efter.

Betjentene kunne blandt andet se, hvordan bilisten svingede ind i en vognbane lige foran en lastbil, der måtte bremse hårdt op.

Ved afkørslen Randers Syd kørte bilisten af motorvejen og fortsatte ad Hammelvej i nogle få hundrede meter, inden han gav op og parkerede bilen i siden af vejen.

Betjentene løb ud af bilen og fik kontakt med den 24-årige mand bag rattet.

- Han beklagede, at han ikke var standset, men at han var gået i panik, da han så politiet, og at han af dårlig vane havde forsøgt at køre fra dem, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ud over sigtelsen for ikke at efterkomme politiets anvisninger, blev han også sigtet for ikke at have sele på og for at have foretaget det farlige vognbaneskifte foran lastbilen.

- Der kan muligvis komme flere sigtelser til bilisten senere, skriver politiet.

Mange syndere snuppet: Her holder politiet særligt øje med trafikanter