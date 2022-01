Bilister anmelder parkeringsselskab til politiet

Du parkerer ulovligt og må sluge en bøde.

Øv, men fair nok.

Du modtager et brev om, at din p-bøde stiger fra 795 til 1911 kroner, fordi du ikke har reageret på tre rykkere, som du aldrig har modtaget.

Niks. Ikke i orden!

Sådan beskriver en kvinde sin oplevelse med parkeringsselskabet Europark og dets inkassofirma Euroinkasso over for dr.dk.

Nu vil hun sammen med mindst 30 vrede bilister, der føler sig uretfærdigt behandlet, politianmelde parkeringsselskabet.

Påfaldende tendens

Ifølge forretningsmanden Palle Katring-Rasmussen, der har taget initiativ til anmeldelsen, står kvindens oplevelse med Europark langt fra alene.

- Det er påfaldende, så mange der har oplevet det samme, siger han til dr.dk.

Han har ligeledes modtaget et brev fra Europarks inkassofirma med påstand om, at der skulle ligge ubetalte rykkere i hans postkasse. Og ligesom i det første tilfælde bliver disse rykkere, som Palle Katring-Rasmussen påstår aldrig at have modtaget, brugt som begrundelse til at pålægge ekstra gebyrer og sagsomkostninger.

Apcoa Parking Danmark, som står bag Europark, skriver i en mail til dr.dk, at de har klare retningslinjer for, hvordan de håndterer returpost, og at de beklager, hvis der er sket fejl, og brevene med rykkere ikke er nået frem.