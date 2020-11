Bilister: 'De andre kører dårligt'

Er det altid de andres skyld, når der opstår potentielt farlige situationer i trafikken?

Det er der noget, der tyder på, at ganske mange tænker.

I en ny undersøgelse foretaget af LB Forsikring blandt selskabets medlemmer svarer 84 procent af de adspurgte, at de i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad mener, at andre trafikanter er uopmærksomme i trafikken.

Det oplyser LB Forsikring i en pressemeddelelse.

- Vi ved at uopmærksomhed i trafikken kan være virkelig farligt og koste liv, samtidig ved vi også fra Rådet fra Sikker Trafik, at 70 procent af det, der stjæler opmærksomheden for en bilist, sker inde i bilen, sige Sune Bille Larsen fra LB Forsikring.

Andre er dårlige

I undersøgelsen svarer 79 procent, at de i høj grad eller meget høj grad er gode bilister. Ser man på, om de mener, at danskerne generelt er gode bilister, er det kun 28 procent, der mener det i høj eller meget høj grad.

Noget tyder altså på, at vi vurderer os selv som bedre bilister end andre.

- Det er nok en meget klassisk tilgang til ens egne evner. Her har man lidt lettere ved at se fejl hos andre end hos en selv. Vi kan dog se i svarene, at hele 71 procent vil være villige til at ændre deres kørselsadfærd for at højne trafiksikkerheden. Det synes vi er meget positivt, siger Suni Bille Larsen.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at uopmærksomhed og mangelfuld orientering er en faktor i omkring halvdelen af alle dødsulykker på vejene.

