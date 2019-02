Bilister efterlyser: Bildæk skal kunne reagere på vejret

Tjek bilens brændstofniveau på nøglen, skru op for stuelampen med telefonen og få informationer samme sted om dine børstevaner fra tandbørsten.

Moderne teknologi har allerede skabt forbindelse mellem mange dagligdagsredskaber, og inden længe bør bildækkene også rulle nedad samme sti. Det mener i hvert fald hver tredje bilist i en ny stor undersøgelse, som dækproducenten Nokian står bag.

Her er 4100 europæiske bilister blevet spurgt, hvad fremtidens bildæk skal kunne. Ikke overraskende er 44 procent enige i, at dækkene skal være mere sikre, mens 34 procent også efterspørger dæk, der er i stand til at overvåge og reagere automatisk på vejrforholdene.

Det skriver Motor-magasinet.

Afhængig af føreren

Mens sikkerheden er i kontinuerlig udvikling, er de selvjusterende dæk et lidt mere omsiggribende krav, hvis man spørger Nokian.

Det er allerede nu muligt at se dæktrykket i mange nye biler ved hjælp af sensorer i dækkene, men det er stadig informationer, der kræver indgreb fra føreren. Ifølge Teemu Soini, der er teknologiansvarlig hos dækproducenten, vil næste skridt være mere af denne type teknologi.

- Sensorer i dækket kunne måle slidbanedybden og dækkets slitage samt advare bilisten, når det er nødvendigt at skifte til nye dæk eller bede om, at de bliver ombyttet mellem for- og bagaksel for at udjævne sliddet og derved optimere levetiden, siger Teemu Soini til Motor-magasinet.

Se også: Er varebilen fyldt? Så stor effekt har det på bremselængden

Selvjusterende lameller

Inden føreren kan tages helt ud af ligningen, skal der til gengæld en del ny teknologi til, påpeger Teemu Soini. Ifølge Motor-magasinet kan det også blive en udfordring at gøre sensorerne holdbare nok til at fungere i dækkene.

- Dæk, der reagerer automatisk, ligger stadigt lidt ud i fremtiden. Disse dæk kan automatisk tilpasse sig vejr- og vejforholdene ved at ændre slidbanemønsteret. I vådt vejr kan lamellerne, der lagrer vand, øge deres volumen og reducere risikoen for akvaplaning, siger Teemu Soini til Motor-magasinet.

På tredjepladsen over fornyelser, som bilisterne efterspørger i undersøgelsen, kommer dæk, der gør det unødvendigt at skifte hvert forår og efterår. Det drømmer 33 procent af deltagerne om, mens hver fjerde ifølge Motor-magasinet nævner dæk, der bliver langsommere slidt.

Se også: Hård dom: Kamp mod forurening har haft 'beskeden' effekt