Bilister endte i slagsmål: Fastholdt med ansigtet ned i græsset

To mandlige bilister havde generet hinanden i trafikken i så høj grad, at de endte med at køre sammen

Et mindre færdselsuheld på Djurslandsmotorvejen endte i et slagsmål, hvor en mandlig bilist sad oven på en anden mandlig bilist, da politiet kom frem til stedet.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Dette tilfælde af vejvrede fandt sted søndag eftermiddag på Djurslandsmotorvejen ved Lystrup uden for Aarhus.

To bilister, en 31-årig mand og en 43-årig mand, havde ifølge politiet kørt og generet hinanden ved at køre for tæt og lave flere vognbaneskift.

Kørslen var endt med, at de to bilister havde ramt hinanden kort før Lystrup-afkørslen. Begge biler var efterfølgende kørt ind til siden, hvor de to mandlige bilister røg i totterne på hinanden.

- Da politiet ankom til stedet, sad den 31-årige mand oven på den 43-årige mand, der lå med ansigtet ned i græsset, og holdt hans arme, skriver politiet i døgnrapporten.

Betjentene bad den 31-årige om at flytte sig og tog fat i de to parter for at afhøre dem.

Da der var meget stor uenighed om, hvem der var skyld i færdselsuheldet, blev de to mænd i første omgang begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at indlede et slagsmål på offentligt sted.

Begge mænd erkendte at have været i slagsmål, men ingen af dem ville vedkende sig at have startet slagsmålet.

