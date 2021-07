Bilister får hjælp til at forstå flette-reglen

Er du en af dem, der ved en sammenfletning skynder dig at flette sammen i stedet for at vente, til du er helt fremme, hvor eksempelvis to spor bliver til et?

Så fletter du faktisk på en uhensigtsmæssig måde, og nu vil Vejdirektoratet med en ny kampagne få trafikanterne til at flette bedre og mere smidigt ved overgangen fra Hillerødmotorvejen til Hillerødmotorvejens Forlængelse, der er en såkaldt 2+1 landevej.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Budskabet i kampagnen er, at trafikanterne i myldretiderne og andre perioder med tæt trafik skal foretage en såkaldt sen indfletning - altså først flette ind til én vognbane, når de er helt fremme ved afslutningen af motorvejen.

- Undersøgelser peger på, at når trafikken er tæt, vil en trafikantadfærd, hvor alle foretager en sen indfletning, give en øget kapacitet på op imod 5 procent. Det lyder måske ikke af meget, men det kan være med til at udskyde det punkt, hvor vi går fra tæt trafik til egentlig kø, siger Kristian Skoven Pedersen, som er ingeniør hos Vejdirektoratet.

Ikke snyd

På strækningen vil trafikanterne møde store skilte, som vil være udstyret med budskaber, der opfordrer trafikanterne til at vente med at flette.

Kristian Skoven Pedersen håber, at skiltene får folk til at flette senere, men han er også godt klar over, at budskabet om sen sammenfletning strider mod mange trafikanters opfattelse af god trafikkultur.

- Der er ingen tvivl om, at mange trafikanter nærmest opfatter det, som om at man snyder lidt i trafikken, hvis man kører helt frem til vejens afslutning, før man fletter ind, men det er altså ikke tilfældet, siger han.