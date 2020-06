Bilister får p-bøder efter grammatik-fejl på skilt

Et manglende tegn på et skilt har resulteret i, at flere bilister har fået bøder

Skiltet, som du kan se på billedet over artiklen her, kan på grund af et manglende punktum forstås på flere måder, og det har resulteret i, at flere undrende bilister har fået parkeringsbøder.

Det skriver Metro.co.uk og MSN.com.

'NO PARKING

ENFORCEMENT

IN

OPERATION', står der på skiltet i byen Ludlow i England.

Udfordringen er, at når der ikke er noget punktum, kan det forstås på flere måder. Kommunens intention med skiltet var at fortælle bilister, at der er parkering forbudt, og at håndhævelsen af parkeringsforbuddet stadig er aktiv trods coronavirus.

Derfor ville der ikke have været noget at misforstå, hvis myndigheden havde sørget for at sætte et punktum efter 'PARKING,' men fordi det ikke var tilfældet, troede flere bilister, at skiltet fortalte, at parkeringsforbuddet for tiden ikke blev håndhævet.

Derfor fik flere af bilisterne bøder.

- Skiltet skulle have sagt: 'Parkering forbudt. Håndhævelse i drift'. På grund af manglende punktum blev budskabet tabt, og parkeringsbøder blev udstedt. Det var åbenlyst forvirrende, siger Andy Boddington fra byrådet til Metro.co.uk.

- Jeg vil opfordre alle, der har fået parkeringsbøder til at klage. Jeg tror, skiltet blev sat op i en fart, siger han.

Fejlen skulle nu være rettet på det forvirrende skilt. Foto: Andy Boddington / SWNS

- Man må grine af det

En af de lokale, som har parkeret på pladsen, er 39-årige Angela Rennie. Hun læste ifølge Metro.co.uk skiltet således, at parkeringsreglerne var blevet lempet under coronavirus.

- Jeg har faktisk parkeret der, men heldigvis fik jeg ikke en bøde. Hvis jeg havde fået det, ville jeg have taget den hele vejen, siger hun til mediet.

- Som det står der, betyder det, at du kan parkere der. Det er deres fejl, og det viser bare, hvordan et punktum fuldstændig kan ændre betydningen af en sætning, siger hun.

- Man må bare grine af det, men jeg gætter på, at de, der har fået en bøde, ikke synes, det er sjovt. Forhåbentlig skal de ikke betale, siger hun.

- Ærlig fejl

Byrådet i Shropshire oplyser til Metro.co.uk, at der nu er blevet tilføjet et punktum på skiltene, som havde fejlen.

- Det var en ærlig fejl, og vi undskylder forvirringen. Da fejlen blev opdaget, blev den rettet, og skiltene er blevet udskiftet. Alle, som føler, at de blev forvirret af skiltene, og som har modtaget en parkeringsbøde, har ret til at følge vores klageproces, siger Steve Davenport, som er kabinetmedlem for motorveje og transport i byrådet i Shropshire.

- Det skal bemærkes, at alle, der havde parkeret i dette område, havde parkeret i et fodgængerområde, hvilket ikke er tilladt, og det er også uansvarligt i betragtning af de nuværende retningslinjer for social distancering, siger han.

