Bilister forarger politi: - Det er alt, alt for mange

Hos Midt- og Vestjyllands Politi er der forargelse at spore over, at politikredsens patruljer på under 24 timer har sigtet adskillige bilister for kørsel i narkopåvirket tilstand. Desuden er flere også blevet sigtet for spirituskørsel.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i et tweet.

- I alt er 11 personer blevet sigtet. Flere af dem havde ikke kørekort. Det er alt, alt for mange, som sætter eget og andres liv på spil, lyder det i tweetet fra politikredsen.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

På under et døgn har patruljerne i kredsen rejst 8 sigtelser for narkokørsel og 5 sigtelser for spirituskørsel. Ialt er 11 personer blevet sigtet. Flere af dem havde ikke kørekort. Det er alt alt for mange, som sætter eget og andres liv på spil. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 18. juni 2019

Se også: Bekymrede beboere: Bilister laver hjulspind og kører for hurtigt

Flere og flere

Til BT fortæller Jens Claumarch, som er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, at politiet støder på mange narkopåvirkede bilister.

- Det er lige før, vi snart stopper flere for at være påvirket af narko end af spiritus. Mange tænker måske ikke på, at virkningen af euforiserende stoffer kan spores i lang tid, siger han til BT.

Kører man med ulovlige, euforiserende stoffer i blodet, er straffen den samme, som hvis man kørte spirituskørsel med 1,21 promille.

Man får frakendt sit kørekort i 3 år og får en bøde. Der gælder dog særlige regler, hvis man kører med THC i blodet.

Se også: 170 bilister brød loven tæt ved dansk biltræf