Bilister og cyklister møder nu dette skilt

Rådet for Sikker Trafik og flere af landets kommuner opfordrer trafikanter til at passe særlig godt på i denne tid

I et par måneder har der på grund af coronakrisen været væsentlig mindre trafik på de danske veje i forhold til normalt, men nu er trafikanterne så småt begyndt at vende tilbage til de danske veje, og hos Rådet for Sikker Trafik bruger man genåbningen af landet til at opfordre især cyklister og bilister til at passe ekstra godt på.

Det sker i et samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik og 60 af landets kommuner med kampagnen 'Brug 2 sek. mere', som man vil kunne møde i de 60 kommuner, der er med i kampagnen.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Kampagnen fokuserer på vejkrydsene. Syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det nemlig i et kryds eller ved en sidevej. Typisk fordi den ene trafikant overser den anden eller fejlbedømmer den andens fart.

- Det er vigtigt, at både bilister og cyklister bruger to sekunder mere på at orientere sig, når man nærmer sig et kryds, i stedet for bare at køre videre på rutinen. Der skal så lidt til, for at en ulykke sker. Men der skal også meget lidt til, for at den ikke sker, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Så mange trafiksyndere gik i politiets fælder

Store kræfter

Når man bevæger sig rundt i de 60 kommuner, som er en del af kampagnen, vil man kunne møde et skilt som det, du kan se på billedet over artiklen.

Håbet er, at de kan være med til øge opmærksomheden hos trafikanterne. Når en bil og en cyklist kolliderer, kan skaderne blive voldsomme. Det kan gå hårdt ud over cyklisten, også selv om bilen når at bremse lidt ned.

Hvis en bil for eksempel rammer en cyklist med 40 km/t., så svarer det til, at cyklisten falder ned fra 2. sal. Det viser beregninger fra firmaet DanCrash, som rekonstruerer og analyserer færdselsuheld.

- Det er meget store kræfter, der er på spil, hvis en bil og en cyklist rammer hinanden. Og cyklisterne vil kunne få meget alvorlige skader selv ved lave hastigheder. Derfor er det vigtigt, at både bilister og cyklister er opmærksomme og orienterer sig bedre, når de for eksempel kører ind i et kryds, siger Per Bo Hansen, bilinspektør, DanCrash.

Hvert år er der i gennemsnit cirka 500 cyklister, der kommer alvorligt til skade, og omkring 30 cyklister der bliver dræbt i trafikken, viser tal fra Vejdirektoratet.

Hertil skal lægges et meget stort mørketal. På skadestuerne registrerer man hvert år omkring 4000 cyklister, der er kommet til skade i trafikken i et uheld, hvor der også var en anden trafikant involveret.

Se også: Bilers sikkerhedsystemer melder ikke om fejl: - Det er bekymrende