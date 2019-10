Bilister skal passe ekstra godt på lige nu: Så hurtigt kan det gå galt

Risikoen for at påkøre råvildt på vejene er størst netop nu

Risikoen for at påkøre råvildt på vejene er størst netop nu, for efterår er lig med flere hjorte ved vejene. Særligt omkring solnedgang og -opgang er hjortene aktive, hvorfor det er i disse tidsrum, at flest hjorte krydser vejene.

Som du kan se i videoen over artiklen, kan en påkørsel af dyrevildt ske på et splitsekund, uden at man som bilist har en chance for at undvige.

Alene sidste år modtog Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 over 10.000 henvendelser om påkørte hjorte. Heraf fandt en tredjedel sted i oktober, november og december.

Hos forsikringsselskabet If er der ligeledes gang i anmeldelserne om påkørsel af vildt. Ifølge kommunikationschef Birgitte Ringbæk gælder det om at have orden på kaskoforsikringen, for så er de materielle skader dækket.

- Vores opgørelser viser, at reparationerne efter påkørsel af råvildt i gennemsnit koster 23.314 kroner pr. skade, så det er absolut værd at have kaskoforsikringen på plads. Dertil har mange jo vejhjælp som del af bilforsikringen, og det er der indimellem også brug for efter påkørsler, siger Birgitte Ringbæk.

Sænk farten

Fordi et uheld kan ske så hurtigt, som videoen over artiklen viser, er det bedste, du kan gøre, at sænke farten, mener Birgitte Ringbæk.

- Selvom du registrerer, at en hjort springer ud på vejen, så er der med 70-80 km/t ikke meget tid til at reagere. Derfor er det bedste råd at sænke farten på strækninger, hvor der advares om risiko for dyr på vejene, og hvor der er træer og buske tæt på vejen, siger hun.

Birgitte Ringbæk anbefaler ligeledes at holde ekstra god afstand til forankørende på disse strækninger, så der er plads til, at bilisten foran kan bremse op.

De mest udsatte tidspunkter af døgnet for at påkøre råvildt er lige efter solnedgang, hvor dagslyset gradvist forsvinder, og i de tidlige morgentimer.

Undgå hjortepåkørsler

- Sæt farten ned, når du i tusmørke og om natten kører gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen.

- Hold øje med lysende øjne i rabatten, og sænk farten helt, hvis du ser dem.

- Husk hjorteskilte advarer om øget risiko for hjorte i området.

- Vær opmærksom - en hjort kommer sjældent alene. Ser du én hoppe over vejen, så tro ikke at faren er drevet over. Der kan godt komme flere.

Når uheldet er ude

- Ring 1812 hvis dyret er såret - også selvom dyret er løbet væk.

- Bliv på stedet - hvis 1812 ved, hvor ulykken er sket, kan de hurtigere sende hjælp.

- Hold afstand, så dyret ikke stresses.

- Ring til Falck, hvis dyret er dødt

