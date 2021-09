Bilister skal væbne sig med tålmodighed over Storebælt

Lørdag kan man forvente længere rejsetid over Storebæltsbroen

Skal du lørdag 11. september krydse Storebæltsforbindelsen, skal du indstille dig på, at der kan være forlænget rejsetid.

Der skal nemlig afholdes det såkaldte broløb, hvor 15.000 løbere skal passere broen i løbesko. Det får den betydning, at der vil være ændringer i trafikken og forlænget rejsetid.

- Broen er åben, men mellem kl. 14.30 og kl. 20 er der dobbeltrettet trafik i de vestgående spor mod Fyn/Jylland, og hastigheden er sat ned til 80 km/t. Forvent ekstra køretid på 10-15 min, skriver Sund & Bælt i et opslag på twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Her understreger de også, at man kan forvente endnu længere rejsetid på broen, hvis der skulle opstå kø. Det er ottende gang i alt, at broløbet afholdes.

Det er desuden anden weekend i træk, at der afholdes motionsarrangement hen over Storebæltsbroen. I den forgangne weekend var der motionscykelløb med over 3500 deltagere.

- Jeg er stor tilhænger af, at vi stiller vores flotte broer og veje til rådighed for anderledes oplevelser, når det er muligt. Det skal naturligvis ikke ske hver og hver anden dag, men når man vurderer, det er muligt at afvikle trafik og arrangementer samtidig, lød det i den forbindelse fra transportminister Benny Engelbrecht.