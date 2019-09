Bilister snyder sig selv: Vælger dyre værksteder uden grund

Skal man køre sin bil hen til det værksted, som er tilknyttet den autoriserede forhandler, hvor man købte sin bil for at bevare garantien på bilen?

Nej, siger loven, men det tror mange danskere.

En af de større fordele ved at købe en spritny bil er den fabriksgaranti, man får med. Det eneste krav for, at garantien opretholdes, er, at bilen kommer til de planlagte serviceeftersyn.

Se også: René ventede i 18 timer: Falck dukkede aldrig op

Mange bilejere tror dog, at disse serviceeftersyn skal foretages hos den autoriserede forhandler, hvor bilen er købt. Men siden 2003 har loven sikret frit værkstedsvalg, der forpligter bilsælgeren til at opretholde garantien, så længe serviceplanen er overholdt - uanset hvor eftersynet er foretaget.

Det oplyser autoservice-sammenslutningen Quickpot i en pressemeddelelse.

- Det er et kæmpeproblem for både forbrugerne og de frie værksteder, at så mange danskere ikke kender til lovgivningen. Det skriger jo efter, at der kommer mere oplysning omkring dette problem, fortæller Erik Rasmussen, der er direktør i Dansk Bilbrancheråd, i pressemeddelelsen.

- Det passer ikke

Brancheforeningen undersøgte tidligere i år bilejernes adfærd. Blandt andet bad de bilejere, der kun anvender autoriserede værksteder, forklare, hvorfor de holder sig til de autoriserede.

I undersøgelsen svarede 25 procent af de adspurgte, at de vælger det autoriserede værksted, 'fordi de så er sikre på, at garantien dækker'.

- Bilkøbere får ofte det indtryk, at de er bedst stillet, hvis de får bilen serviceret, hvor de har købt den. Men det passer simpelthen ikke, siger Erik Rasmussen.

- De frie værksteder er fuldt ud i stand til at foretage disse serviceeftersyn, og garantien kan der ikke rykkes ved. Alligevel er der alt for mange bilejere, der ikke ved, at de kan få serviceret bilen hos deres lokale mekaniker, som de er trygge ved, og som oftest er billigere, siger han.

FDM oplyser på sin hjemmeside, at man skal undersøge, om reparationen er dækket af garanti eller reklamationsret, men at derudover ikke er noget i vejen for at vælge et andet værksted, end der hvor man har købt bilen.

'Medarbejderne på et mærkeværksted bliver løbende uddannet inden for det pågældende bilmærke og kender derfor måske karakteristiske fejl på de enkelte bilmodeller. Størstedelen af reparationerne kan imidlertid også udføres af frie værksteder', skriver FDM på sin hjemmeside.

Se også: Færre uforsikrede køretøjer: Så effektive er daglige bøder