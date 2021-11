Bilister står til stor regning

Man skal sørge for at betale de korrekte afgifter på ens bil. Ellers kan det blive en dyr fornøjelse.

Det har en række bilister lært på den hårde måde, efter Motorstyrelsen for nyligt afholdt kontrolaktioner i Aalborg, Holstebro, Esbjerg og Odense

Motorstyrelsen kontrollerede i samarbejde med politiet bilister i de fire byer for blandt andet at undersøge, om der blev betalt korrekt registreringsafgift af de køretøjer, som blev vinket ind til siden.

- Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift, fordi mandskabsvogne blev brugt privat, selv om de kun må bruges til erhvervsmæssige formål, siger Claus Holm, som er underdirektør i Motorstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Derudover standsede vi flere udlændinge, som ikke havde omregistreret deres køretøjer, selv om de bor i Danmark. Disse bilister skal også betale fuld afgift, og det kan dreje sig om mange tusinde kroner afhængig af køretøjernes værdi, siger han.

Kører man eksempelvis rundt i en varebil på gule plader, kan man ikke uden videre benytte den til privat kørsel, medmindre man køber et såkaldt dagsbevis.

Motorstyrelsens medarbejdere så flere eksempler på, at varebiler på gule plader blev anvendt til privat kørsel i strid med reglerne.

- Der er klare regler for henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel i mandskabsvogne og almindelige varebiler, men vi fik desværre en række kontrolsager med hjem fra vores aktion. Det viser, at der er behov for at styrke regelefterlevelsen på dette område, siger Claus Holm.