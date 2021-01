Bilister til gaderæs overtrådte coronaforbud

Gaderæserne er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet

Lokalpolitiet i Holstebro overraskede lørdag aften en flok bilister, som var samlet til det, som politiet vurderer var gaderæs.

Ifølge politiet deltog mellem 30 og 35 personer i gaderæset, men de fleste stak dog af i forskellige retninger, da politiet mødte op.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer, som har talt med Lilian Jensen fra lokalpolitiet i Holstebro.

Hun fortæller til mediet, at politiet fik fat i syv af personerne, som deltog, og at resten stak af ved politiets ankomst.

De syv personer, som politiet fik fat i, blev alle sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, hvorfor de nu får en bøde på 2500 kr. hver.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Mette Frederiksen præsenterede nye restriktioner 5. januar, hvor blandt andet forsamlingsforbuddet blev sænket til fem personer.

BMW-ejer chikanerede fotovogn: Mistede herredømmet

Stod tæt

Ifølge politiet var 10-15 biler samlet på stedet, og deltagerne stod tæt samlet i en gruppe, hvorfor det blev vurderet, at der var tale om en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Fire ud af de syv sigtede var kvinder mellem 17 og 44 år.

Foruden sigtelserne for at overtræde forsamlingsforbuddet blev der desuden konstateret fejl og mangler på flere af bilerne.

Til Dagbladet Holstebro-Struer oplyser lokalpolitiet, at politikredsen har været plaget af bilræs på det seneste.

I Danmark er det ulovligt at deltage i såkaldt kap- eller køre væddeløb på almindelig vej. For den forseelse får man foruden et klip i kørekortet en bøde på 2000 kr.

Politiet kæmpede med at indhente fuld vanvidsbilist