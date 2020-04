Bilister udnyttede tomme veje i påsken: Det er uacceptabelt

Påsketrafikken har på grund af coronakrisen ikke været så intens i år, som den plejer at være, og det har nogle trafikanter set som en mulighed for at køre for hurtigt på danske veje.

Fra 3. april til mandag 13. april har politiet gennemført landsdækkende hastigheds- og spirituskontroller i påsketrafikken, og nu ligger resultaterne klar.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Under dette års kontroller blev i alt 11.439 sigtet for have kørt for stærkt – herunder 3680, som overskred den generelle hastighed i byerne, 1523 overskred den generelle hastighed på landevejene, 2300 overskred den generelle hastighed på motorvejene, og 3926 overskred den skiltede hastighed.

- Påsken har været speciel i år, og det har været tydeligt, at mange har afholdt sig fra at bevæge sig ud på vejene i deres køretøjer, men det har ikke ændret på politiets indsats, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Mange trafikanter har måske været overrasket over politiets tilstedeværelse i trafikken, og alt for mange har betragtet de tyndt befolkede veje som en unik mulighed for at bryde færdselsloven. Vi kan se et meget højt antal hastighedsovertrædelser holdt op mod den lave trafikintensitet, og det er uacceptabelt, siger han.

- Vi får dem stoppet

Foruden de trafikanter, som har kørt for stærkt, blev 157 bilister sigtet for spirituskørsel og 312 for narkokørsel. Hertil kommer 51 trafikulykker, hvor politiet vurderer, at spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, og 16 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

- Vi kan konstatere, at alt for mange stadig bevæger sig ud i trafikken, hvor de enten er påvirket af spiritus eller narkotika, hvilket er lige så uacceptabelt, men jeg glæder mig over, at vi får stoppet disse farlige bilister inden de laver skade på sig selv eller andre trafikanter, siger Christian Berthelsen.

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2019 blev 223 bilister sigtet for spirituskørsel og 258 for narkokørsel. I samme periode skete der 45 spiritusulykker og otte ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel. 14.325 blev sigtet for at have kørt for stærkt.

Risikoen for ulykker og ulykkernes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed.

Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i ulykker, hvor for høj hastighed var en medvirkende årsag til at ulykken skete.

- Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister. Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, og derfor sætter vi massivt ind over for disse overtrædelser, siger politiassistent Christian Berthelsen

