Bilkøbers besked til sælger sendte ham i fængsel

En britisk mand ved navn Yaseen Killick købte en brugt Volkswagen Golf af en bilsælger i Dubai, hvor han bor og arbejder.

Men da briten efterfølgende fandt ud af, at bilen var tidligere skadet og i virkeligheden dømt ubrugelig af forsikringsselskabet, blev han vred på sælgeren.

Det fortæller The Sun.

Derfor valgte Yaseen at sende en besked til sælgeren over app'en Whatsapp, hvor han udtrykte sin utilfredshed.

'Hvordan kan du sove om natten, velvidende at du bedrager folk?' lød det i Yaseen Billicks besked til bilsælgeren.

Men det skulle han aldrig have skrevet.

For bilsælgeren ville ikke finde sig i den besked, og derfor meldte han briten til politiet.

Yaseen Killick blev efterfølgende smidt i fængsel, hvor han var i tre uger, inden han blev løsladt og udvist af Dubai.

Et mareridt

Ifølge briten var opholdet i fængslet i Dubai ikke ligefrem behageligt.

- Det var et mareridt. Fængselsforholdene var forfærdelige. Jeg blev behandlet meget dårligt - bare for at sende en besked på Whatsapp, siger Yaseen Billick ifølge The Sun.

Ifølge Radha Stirling, som er en medlem af gruppen 'Detained in Dubai', som er eksperter i De Forenede Emiraters love, har Dubai nogle af de mest strikse love i verden, når det handler om cyberkriminalitet.

- Alle, der sender en besked til nogen i Dubai på et elektronisk medie, som er kritisk eller en klage, kan risikere at blive udsat for en politiefterforskning, og hvis de dømmes, kan de få en bøde eller blive sendt i fængsel, siger Radha Stirling ifølge The Sun.

Foruden turen i fængsel fik Yaseen Billick også en bøde på 1.000 pund.

