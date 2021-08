Bilkøbet rykker online - også for de brugte

Trenden har været i gang i nogle år efterhånden. Bilkøbet flytter i stigende grad til nettet, så købet og betalingen af en bil foregår online.

Tesla har i årevis solgt biler på nettet, og blandt andre Volvo, Polestar og MG er også hoppet med på konceptet.

Nu åbner bilhusene Bjarne Nielsen og Bilernes Hus også for salg af brugte biler på nettet, oplyser de i en pressemeddelelse.

Ifølge Bjarne Nielsen, der er direktør i Nielsen Car Group, er det i forvejen sjældent, at de sælger en bil, uden at en kunde har været en tur forbi firmaets hjemmeside, og derfor skal muligheden for at købe brugt bil online ses som en naturlig udvikling.

- Der er ingen tvivl om, at det er grænseoverskridende for mange i starten. Der er dog en gruppe, som finder det meget naturligt, og dem giver vi nu muligheden for at købe online. Den gruppe vil helt sikkert vokse med tiden, så snart folk føler sig trygge og ved, at der er styr på fortrydelsesret og garantier, så vænner de sig hurtigt til det, siger Bjarne Nielsen i pressemeddelelsen.

Nielsen Car Group forventer, at det primært vil være næsten nye biler, som bliver bestilt online, og at cirka fem til ti procent af bilkøbene vil blive foretaget via den nye platform.

Stadig tilbageholdenhed

Nethandel af biler er som koncept kommet for at blive, vurderer Henrik Theil, som er chefkonsulent i Digital Handel under Dansk Erhverv.

Men han understreger, at danskerne fortsat er tilbageholdende over for at klikke sig til en ny bil.

- Når vi spørger danskerne om, hvad der er det mest usandsynlige, de vil købe på nettet, så er svaret en bil, men vi skal huske, at for ganske få år siden, var der heller ikke mange, der ville købe dagligvarer på nettet, og pludselig gik det alligevel stærkt, siger han.