Bilkoncern vil være elektrisk: 2000 mister jobbet

For nyligt offentliggjorde Jaguar Land Rover-koncernen planen om, at der skal sættes fut under elektrificeringen af koncernens bilmærker. Det betyder blandt andet, at Jaguar fra år 2025 udelukkende vil bygge og sælge 100 procent elektriske biler, og at Land Rover vil tilbyde flere elektrificerede modeller.

Transformationen mod mere elektriske biler kommer til på verdensplan at koste cirka 2000 medarbejdere i koncernen jobbet.

Det skriver Sky News.

Årsagen er, at Jaguar Land Rover skal reducere udgifterne og skabe en mere 'agil' forretning, skriver mediet.

- Når vi begynder at blive en mere agil organisation, er det bydende nødvendigt, at vi foretager enhver mulig effektivisering lige fra starten, herunder at finde de rigtige basisudgifter for vores arbejdsstyrke, lyder det fra Jaguar Land Rover-koncernen.

Adskillige jobs

Nyheden om, at der nu skal skæres 2000 stillinger kommer i kølvandet på nogle hårde år for koncernes ansatte.

Ifølge Sky News fyrede Jaguar Land Rover 1000 ansatte i 2018, og i januar 2019 måtte koncernen tage afsked med hele 4500 medarbejdere, da der i en periode ikke blev solgt biler nok til, at det kunne lade sig gøre at skabe overskud.

Coronapandemien fik i 2020 desuden den konsekvens, at yderligere 1600 ansatte i koncernen mistede deres arbejde, og nu kan 2000 ansatte forvente en afskedigelse.

Jaguar Land Rover-koncernen er ejet af indiske Tata Motors, og det er målet, at Jaguar Land Rover i 2039 skal være et CO2-neutralt foretagende.

