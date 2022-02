Bilkort: Audi Quattro vs Lancia 037

Mens tyske Audi introducerede det, der skulle ændre rallysporten for altid, stod italienerne klar til at tage kampen op mod Audis nyopfundne firehjulstræk

Hovedingredienserne i Lancias særlige italienske ret talte lige dele dygtighed og kreativ fortolkning af reglerne.

På rallyetaperne var duellen mellem på den ene side Lancias baghjulstrukne, centermotoriserede og meget lette 037 over for Audis knaldende effektive firehjulstrukne Quattro en af rallyhistoriens mest iøjnefaldende.

PR-foto

I 1982 dominerede Audi verdensmesterskabet i rally for konstruktører, og alt tydede på, at tyskerne ville efterlade de øvrige konkurrenter i støvet hen over de kommende år takket være det nyopfundne firehjulstræk. Det havde konkurrenterne nemlig ikke.

Heller ikke Lancia, da de i 1983-sæsonen stillede med modellen 037 til start. 037 var en smuk, agil og lynhurtig rallybil, som udmærkede sig på de asfalterede etaper. Omvendt kunne den slet ikke følge med Audiens firehjulstræk på etaperne med mudder, grus, sand og sne.

PR-foto

Så umiddelbart kunne man tænke, at det burde være en smal sag for Audi at køre verdensmesterskabet i hus, når man samtidig tænker på, at de havde de økonomiske muskler fra Volkswagen Group i ryggen, mens Lancia manglede både penge og ingeniørevner.

Til gengæld var de ihærdige og skyede ingen midler. De løj om, hvor mange homologeringsbiler de byggede til offentlige veje. De løj om sikkerhedsbure i bilerne, som slet ikke var funktionsdygtige.

Samtidig fik Lancia deres ansatte til at hælde salt på isklædte asfaltveje for at få isen til at smelte. De forsinkede med vilje deres starttider på etaperne for at få støvet fra de tidligere rallybiler til at lægge sig. Det måtte man heller ikke.

Missionen lykkedes. Da rallysæsonen gik på hæld, stod Lancia tilbage som vindere af konstruktørmesterskabet med giganten Audi henvist til andenpladsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her på bilkortene kan du blive klogere på gadeudgaverne af de to berømte rallybiler.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------