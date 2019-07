Bilmærke er mega-populært i Danmark: Sælger som aldrig før

Synes du, at du indtil videre i år har set flere SEAT-biler på de danske veje end tidligere, så er der en god grund.

SEATs salg i Danmark er steget med 29 procent i første halvår 2019, og det spanske mærke kan dermed rapportere det højeste salgstal nogensinde med ca. 3.100 solgte biler. Samtidig er mærkets markedsandel i samme periode steget med 27 procent.

Det oplyser SEAT i en pressemeddelelse.

- Det er især vores stærke SUV-program med de prisvindende modeller Arona og Ateca, samt mærkets nyeste flagskib SEAT Tarraco, der har bidraget til væksten, og vi er meget glade for, at de danske kunder har taget så godt imod de nye modeller, siger Christian Kynding, direktør for SEAT Danmark, i pressemeddelelsen.

Se også: Den moralske vinder udfordrer Årets Bil

- Samtidig har SEAT introduceret et yderst attraktivt privatleasingprogram med lave udbetalinger og lave månedlige ydelser, som har været en stor succes blandt private brugere, siger han.

- Attraktivt mærke

Det er ikke kun i Danmark, at SEAT har solgt mange biler i 2019. På globalt plan er SEAT-salget steget med 8,4 procent i første halvår 2019 med en volumen på 314.300 biler. Samtidig blev juni 2019 den bedste måned i SEATs historie med 57.300 solgte enheder, som er en stigning på 11,5 procent i forhold til juni 2018.

- Folk er ved at få øjnene op for SEAT som et attraktivt mærke der tilbyder sportslige biler med dynamisk design, og det er en af grundene til, at vi forventer at se endnu flere SEAT-biler på de danske veje fremadrettet, siger Christian Kynding.

SEAT har en ambition om at introducere 6 nye modeller med Plug-in- og el-teknologi over de næste 18 måneder.

Se også: Seat Ateca - bilen, det er OK at køre galt i

SEATs mest kendte modeller er Mii, Ibiza, Leon, Arona, Ateca og Tarraco.