Bilmærke i kovending: Dropper ikke Europa alligevel

Skruer man tiden tilbage til sommeren i fjor, meldte Mitsubishi ud, at de ikke længere ville udvikle nye modeller til Europa, og at de med tiden helt ville stoppe med at sælge biler i europæiske lande.

Men nu har planerne ændret sig, for et tættere samarbejde med franske Renault betyder, at Mitsubishi nu i stedet skruer op for ambitionerne i Europa - og dermed også i Danmark.

Kommer med plug-in hybrid

Således introducerer mærket nu den nye plug-in hybrid Eclipse Cross PHEV til det danske marked, inden der i år 2023 vil komme to nye europæiske Mitsubishi-modeller, som skal bygges på Renault-platforme og -teknologi.

Det oplyser Mitsubishi Danmark i en pressemeddelelse.

- Renault er stærke på el- og hybrid-teknologi, noget som spiller en vigtig faktor i Mitsubishis strategi fremadrettet. At man nu får en mulighed for at producere Mitsubishi biler i Europa, på platforme og med teknologi allerede homologiseret til det europæiske marked, giver nye og spændende fremtidsudsigter for mærket i Europa, siger Lars Lorentzen, Brand Manager hos Mitsubishi Danmark.

De første nye eksemplarer af plug-in hybriden kommer til landet i løbet af maj måned, og modellen har officiel Danmarkspremiere i juni 2021. Endnu er de danske priser på modellen ikke klar.

