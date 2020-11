Bilmærke i opsigtsvækkende udmelding: Om fem år sker dette

Det er ikke kun de store bilgiganter, som producerer familiebiler til masserne, som er i gang med en større transformation mod at blive mere elektriske.

Det gælder også de bilmærker, som mest producerer sportsvogne og mere eksklusive biler.

Nu melder den italienske bilproducent Maserati ud, at inden for fem år vil alle bilerne i dets modelprogram være elektrificerede - enten som 100 procent elektriske biler eller som hybridbiler.

Det skriver Reuters.

Næste år kommer Maseratis nye SUV, kaldet Grecale, på markedet, og den vil indledningsvis blive tilbudt i både en version med traditionel forbrændingsmotor og i en hybrid version.

Det fortæller Davide Grasso, som er direktør i Maserati, til Reuters.

- De nye Gran Turismo og Gran Cabrio-modeller vil også blive elektrificeret, hele vores modelprogram vil blive elektrificeret inden for de næste fem år, siger Grasso til mediet.

En fuld-elektrisk version af Grecale-SUV'en vil komme på et senere tidspunkt, oplyser Maserati.

En ny æra

For et par måneder siden præsenterede Maserati en ny lynhurtig sportsvogn, kaldet MC20.

Maserati selv betragter modellen som startskuddet til en 'ny æra,', og det hænger blandt andet sammen med, at de har planer om at bygge en 100 procent elektrisk version af sportsvognen, der dog starter livet ud som en klassisk benzinmotoriseret sag.

'Folgore' kalder Maserati den nye elektrificeringsstrategi.

Maserati er ejet af Fiat Chrysler-koncernen.

Gennem de senere år er flere og flere af sportsvognsproducenterne begyndt at integrere hybridsystemer i deres biler for at gøre dem mere effektive og CO2-venlige,uden at det går ud over præstationerne.

Eksempelvis er en af Ferraris for tiden vildeste biler en plug-in hybrid.

