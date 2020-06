Bilmærke lancerer iPhone-nøgle

Er du typen, der har tendens til at miste overblikket over, hvor dine nøgler er, men som til gengæld altid har styr på din iPhone? Så er der gode nyheder.

Nu begynder Apple nemlig at rulle funktionen CarKey ud som et led af den store iOS 14-opdatering af styresystemet, som kommer senere på året.

Første bilproducent, som implementerer teknologien, så man kan bruge sin iPhone som bilnøgler, er tyske BMW.

Det oplyser BMW i en pressemeddelelse.

BMW bliver det første bilfirma, som implementerer Apple CarKey. Foto: BMW

CarKey kommer i Apple CarPlay og vil i første omgang fungere i nye udgaver af den faceliftede 2021-udgave af BMW 5-serie, der kommer på markedet over de kommende måneder.

Med teknologien behøver man ikke at have sine bilnøgler med, men kan nøjes med sin iPhone.

Kommer til Danmark

Systemet skulle være ganske let at bruge. Med sin iPhone holder man mobilen hen til døren, tapper telefonen og godkender med fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, og så er bilen låst op. Inde i bilen placerer man telefonen i mobilholderen i midterkonsollen, og så kan man begynde at køre.

Man kan endda dele sin nøglefri adgang med andre via en app. Bilens ejer kan endda konfigurere sin egen indstilling, hvis man låner sin bil ud til unge mennesker, så man kan begrænse antallet af hk, topfarten, volumen på anlægget og mere.

CarKey vil også kunne fungere med andre bilmodeller og -mærker senere.

Til Ekstra Bladet oplyser BMW Danmark, at Digital Key vil blive lanceret i Danmark til november.

