Bilmærke overrasker: Vil kun bygge elbiler

Det britiske adelsmærke Jaguar vil inden for få år blive til et elbilmærke. Således vil Jaguar fra 2025 udelukkende producere og sælge elbiler.

Det skriver Autocar.

Jaguar Land Rover-koncernen er ejet af indiske Tata Motors, og det er målet, at Jaguar Land Rover i 2039 skal være et CO2-neutralt foretagende.

Et vigtigt skridt i den retning er, at alle modeller fra både Jaguar og Land Rover i slutningen af dette årti vil blive tilbudt i en 100 procent elektrisk version, og at Jaguar allerede fra år 2025 udelukkende vil være et elbilmærke.

I slutningen af dette årti forventer Jaguar Land Rover, at 100 procent af Jaguar-salget er elektrisk, mens 60 procent af Land Rover-salget vil være det.

Ifølge adm. direktør i Jaguar Land Rover, Thierry Bollore, vil Jaguar som mærke gennemgå en 'dramatisk' transformation for udelukkende at blive elbilproducent, og det britiske bilmærke vil satse på markedet for premium elbiler.

Farvel til diesel

Foruden at Jaguar fra år 2025 vil være et elbilmærke, har koncernen Jaguar Land Rover også planer om at udfase dieselmotorer fra koncernens biler senest i 2026, hvorfor det altså ikke vil være muligt at købe eksempelvis en Land Rover med dieselmotor herefter.

Over de næste fem år vil Land Rover lancere seks 100 procent elektriske varianter af Range Rover, Discovery og Defender-modellerne.

Årligt vil Jaguar Land Rover investere 2,5 milliarder pund i elektrificeringen af koncernens bilmærker.

