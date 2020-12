Bilmærke trodser forbud: Vil stadig bruge benzinmotorer

I Storbritannien har de indført et forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler fra år 2030.

Men det kommer ikke til at afholde det britiske adelsmærke Aston Martin fra at bygge biler, som drives af en forbrændingsmotor efter 2030.

Det skriver Financial Times.

Mærket ser nemlig stadig et potentiale i at sælge biler med potente benzinmotorer til internationale kunder med benzin i blodet.

- Der vil altid være en entusiast, der vil have en forbrændingsmotor, siger Lawrence Stroll, som er storaktionær og bestyrelsesformand i Aston Martin, til Financial Times.

- Jeg kan ikke se, at det nogensinde går helt til nul, siger han.

Nu vil de ikke længere sælge benzin- og dieselbiler i Europa

Mere luksus

Selvom Aston Martin og Lawrence Stroll ingen planer har om at udfase forbrændingsmotoren fra de berømte bilmodeller lige foreløbigt, så regner Stroll alligevel med, at plug-in hybrider vil udgøre halvdelen af Aston Martins salg i 2024.

Stroll er manden bag en større redningsaktion af Aston Martin, som er skrumpet kraftigt i værdi siden 2018.

Formanden sigter efter at genskabe bilmærkets image som en producent af luksusbiler, hvilket ifølge ham vil være endnu vigtigere, når mange biler i fremtiden er batteridrevne.

- Forskellene vil være brandet - brands bliver afgørende, når vi går ind i elektrificeringen, siger han til Financial Times.

Aston Martin får i dag leveret flere af motorerne i deres modelprogram af tyske Mercedes-Benz. For nyligt offentliggjorde de to parter, at de har styrket deres samarbejde med det formål at reducere Aston Martins udgifter og sammen udvikle fremtidige motorer til Aston Martin-modeller.

Bilforhandlere siger nej: Vil ikke sælge elbiler