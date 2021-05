Bilmærke vender tilbage til Danmark

Er man på jagt efter en japansk luksusbil, er der gode nyheder. Efter otte års fravær vender Lexus nu tilbage til det danske marked.

Faktisk skulle Lexus allerede have været genintroduceret herhjemme sidste år, men det satte coronapandemien en stopper for. Nu er den danske importør af Lexus, Toyota Danmark A/S, i gang med de sidste forberedelser inden den officielle introduktion.

Det oplyser Toyota Danmark i en pressemeddelelse.

Den officielle lancering finder sted til efteråret, men allerede fra lørdag 12. juni vil Lexus åbne dørene til en ny såkaldt brand store i Søborg ved København. Her vil man i perioden frem til den officielle lancering kunne opleve et udvalg af Lexus-modellerne i det danske modelprogram og danne sig et indtryk af, hvad der venter fra det japanske mærke, inden salget officielt skydes i gang.

Må vente med prøveture

Er man interesseret i en Lexus, må man væbne sig med tålmodighed, for først til efteråret, når Lexus officielt træder ind på det danske marked igen, vil det være muligt også at prøvekøre Lexus-modeller.

Lexus er et forholdsvist ungt brand i bilbranchen, som for et par år siden fejrede sit 30-års jubilæum.