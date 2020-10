Bilmærke vil have flere danske kunder: Sænker prisen på alle modeller

Med en massiv prisoffensiv satser Subaru stort på, at flere danske bilkøbere skal få øjnene op for mærket

Flere danskere skal køre rundt i en Subaru, mener det japanske bilmærke, der sætter ind med en ganske stor prisoffensiv.

Mærket, der er kendt for boxermotorer og firehjulstræk, har justeret de danske priser på deres biler, så der nu er prisnedsættelser på op til 105.000 kroner.

Det oplyser Subaru i en pressemeddelelse.

Subaru er et mere udbredt bilmærke i mange andre lande som f.eks. USA, men der er for få Subaru-ejere herhjemme, mener Subaru Nordic.

- Med øget markedsføring og en aggressiv prissætning kan vi give flere danske bilejere mulighed for at opleve den komfort og sikkerhed, som Subaru repræsenterer. Vi sætter priserne dramatisk ned, så flere får øjnene op for et japansk bilmærke, der byder på mere udstyr, bedre holdbarhed og enestående køreegenskaber, siger Niels Thaning, som er salgsdirektør i Subaru Nordic, i pressemeddelelsen.

Så meget falder prisen

De markante prisnedsættelser omfatter alle biler i Subarus modelprogram, så startprisen for at få en Subaru fremover bliver 369.900 kr.

Største prisfald er på en Subaru Outback 2,5 Summit, som bliver op til 105.000 kroner billigere og fremover starter fra 399.900 kroner. En Forester eBoxer bliver op til 70.000 kroner billigere og kan nu fås fra 389.900 kroner.

- Vores opgave har altid været at forklare bilkøberne, at vi med firehjulstræk og et højt udstyrsniveau er særdeles konkurrencedygtige i forhold til sammenlignelige modeller fra andre mærker. Nu presser vi priserne markant, så vi kan tilbyde endnu flere købere at opleve forskellen i kvalitet og præstationer, siger Niels Thaning.

Hos Subaru er forventningerne store til offensiven, hvor billigste Subaru bliver en XV, der falder med 40.000 i pris, så startprisen er 369.900 kr.

- Vi har både private og jobbilister i tankerne, for dels bevæger vi os ned i et prissegment, hvor der er flere købere, og dels kommer vore biler nu ned under de beløbsgrænser som mange virksomheder har for firmabiler, og ikke mindst til yderst attraktive beskatningspriser i forhold til konkurrenterne, siger Niels Thaning.

