Bilmærker slår sig sammen til ét

To af verdens mest eksklusive bilproducenter bliver nu til et firma

Den kroatiske elbilproducent Rimac, som bygger nogle af verdens hurtigste og mest ekstreme elbiler, slår sig nu sammen med bilmærket Bugatti, der blandt andet er kendt for over flere omgange at have bygget biler, som har indtaget tronen som verdens hurtigste bil.

Bugatti Rimac kommer det nye selskab til at hedde, og det bliver Rimac Group, som vil sidde med 55 procent af aktierne, mens Porsche AG, som ejer Bugatti, vil eje de resterende 45 procent af Bugatti Rimac.

- Det fælles firma er den perfekte løsning for alle parter involveret. Bugatti er fascination og passion, mens Rimac står for innovativ kraft og teknisk kompetence. Sammen udgør de en stærk bilvirksomhed, siger Oliver Blume, som er formand for Porsche AG, i en pressemeddelelse.

Selvom selskaberne nu bliver til ét firma, vil man ikke komme til at se biler med et Bugatti Rimac-logo. Bugatti og Rimac vil nemlig fortsat fungere som selvstændige brands og lancere bilmodeller under egne navne. Bugattis biler skal bygges i Molsheim i Frankrig, mens Rimacs biler skal bygges i Zagreb i Kroatien.

Målet med selskabet er i stedet, at de to bilmærker skal gøre brug af hinandens kompetencer for at udvikle nogle af verdens mest potente biler.

Hovedkvarteret for Bugatti Rimac vil blive placeret i Zagreb, og det bliver stifteren af Rimac, Mate Rimac, som bliver selskabets direktør.

- Jeg er meget spændt på at se, hvilken indflydelse Bugatti Rimac vil have på industrien, og hvordan vi vil udvikle innovative nye hyperbiler og teknologier. Det er svært at finde en bedre kombination, siger han.