Bilmodellen der ikke vil dø: 80'er Peugeot skal bygges fra ny

Hvad har Lionel Messi, Mikkel Hansen, Hillary Duff og Peugeot 405 til fælles? De kom alle til verden i 1987.

Selvom bilmodellen 405 fra Peugeot efterhånden har over 30 år på bagen, lever den faktisk i bedste i velgående. I Europa gik modellen ud af produktion i 1997, men produktionen fortsatte i lande som Argentina, Zimbabwe, Chile og Thailand.

I Iran startede produktionen af modellen op i midten af 1990'erne og er stadig i gang. Nu er også Aserbajdsjan blevet producent af 405-modellen under navnet Khazar.

Verdens bedste bil er kåret

Det skriver Teknikens Värld.

Peugeot 405 blev første gang lanceret tilbage i 1987 som en stor mellemklassebil med et for den tid meget moderne design. Designhuset bag 405-modellens efterhånden ikoniske design er ingen ringere end Pininfarina, der blandt andre også har designet biler for Ferrari, Maserati og Alfa Romeo.

Koster under 70.000 kroner

2019-udgaven af Peugeot 405 vil blive bygget på en ny fabrik til lige under 100 millioner kroner ved det Kaspiske Hav, og projektet er en joint-venture mellem den iranske fabrikant af 405, Iran Khodro, og AzerMash Group.

Op til 10.000 nye eksemplarer af 405 vil blive bygget hvert år. Prisen uden danske afgifter bliver 17.500 manat, som svarer til næsten 69.000 kroner.

Med den fremskredne alder følger en række kritiske opdateringer, så modellen ikke er ren '80'er nostalgi. Bilen leveres med blandt andet automatgear som standard, aircondition, dobbelte airbags og elektriske forsæder. Interiøret er delvist nyt og har elementer af beige plast og træimitation.

Under hjelmen finder man en 1,8-liters benzinmotor med 100 hestekræfter eller en 105 hestekræfters turbodiesel.

Benzinmotoren er en del af PSA-koncernens XU-serie, som var i mange biler i 1980'erne og 90'erne. Dieselmotoren er af typen TU, som var i produktion i Frankrig indtil 2014.

Peugeot 405 blev kåret som Årets Bil i Danmark i 1988.