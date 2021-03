Bilproducent sælger ud: Skal reducere gælden

Renault vil sælge ud for at reducere firmaets gæld. Derfor sælger Renualt nu mærkets aktieandel på 1,54 procent i den tyske bilkoncern Daimler.

Det skriver det internationale nyhedsbureau Reuters.

Renault har således offentliggjort, at bilproducenten sælger de 16,45 millioner Daimler-aktier, som de indtil nu har rådet over.

Ifølge Reuters var Renaults aktier torsdag omkring 1,18 milliard euro værd, svarende til cirka 8,8 milliarder kroner.

Midlerne skal bruges til at reducere den franske bilproducents gæld.

- Det industrielle partnerskab mellem Renault Group og Daimler forbliver uændret og påvirkes ikke af denne økonomiske transaktion, lyder det i offentliggørelsen fra Renault.

Hårdt år

Nyheden kommer i kølvandet på et 2020, som også for Renault blev voldsomt præget af coronapandemien. Således producerede Renault samlet set i hele 2020 2,95 millioner biler, hvilket var et fald på cirka 20 procent i forhold til året før. Indtjeningen set over hele året faldt desuden med 21,7 procent.

For nyligt offentliggjorde Renault en langsigtet strategi, som blandt andet betyder, at Renault vil stå stærkere på markedet for elbiler. Mærket har planlagt at lancere 14 nye modeller frem mod 2025, hvoraf syv skal være 100 procent elektriske.

- Vi vil styrke vores lederskab inden for elbiler, og vi investerer i brint med det formål at blive den grønneste bilproducent i Europa i 2025, sagde Luca de Meo, som er adm. direktør i Groupe Renault, i den forbindelse.