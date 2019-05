Bilproducent trækker sig: Kan ikke leve op til EU-krav

Kravene til nye bilers forurening bliver stadigt skrappere i EU, og over hele linjen arbejder bilproducenterne i døgndrift for at følge med.

Én producent vil dog ikke længere være med: Russiske Lada, der står bag ikoniske biler som den lille 2105 sedan og firehjulstrækkeren Niva, har valgt at forlade EU i stedet for at opdatere sine modeller. I hvert fald for en tid.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Teknikens Värld.

Ladas modeller har ikke kunne købes i Danmark siden 2010, men i blandt andet Tyskland og Sverige er salget fortsat. Bilerne har indtil videre formået at leve op til EU's miljøkrav, men 1. januar 2021 er det slut.

Herefter må bilproducenternes modeller nemlig ikke udlede mere end 95 gram CO 2 pr. kilometer i gennemsnit. Ifølge Teknikens Värld udleder firehjulstrækkeren Niva - der nu går under navnet Lada 4x4 - eksempelvis 226 gram pr. kilometer i sin nuværende form.

Se også: Har du glemt dit barn i bilen? Så advarer autostolen dig

1000 biler ombygges

Netop Ladas 4x4-model har været i produktion i nogenlunde samme form siden 1977, men sidste år viste producenten en helt ny udgave som prototype.

Lanceringen af afløseren ligger et stykke ude i fremtiden, men tyske Auto, Motor und Sport forudsiger, at den måske kan gøre det muligt for Lada at vende tilbage til EU. Det skyldes ikke mindst Ladas partnerskab med Renault og Nissan, der måske kan bane vejen for en fransk eller japansk motor i den kommende 4x4.

Efter 42 års produktion er 4x4-modellen blevet lidt af en kultbil, og stærkere kræfter ønsker ikke, at den skal forlade unionen lige foreløbig. Derfor har den tyske importør ifølge Teknikens Värld sørget for, at 1000 eksemplarer næste år får den nødvendige ombygning, så de kan leve op til de skrappere krav.

Om ombygningen skal ske i Rusland eller i Tyskland er endnu ikke klart, men den får prisen på den lille firehjulstrækker til at skyde i vejret.

Ifølge det svenske medie koster bilen i dag 90.000 danske kroner i Tyskland, mens prisen efter ombygningen forventes at stige til omkring 137.000 kroner.

Se også: Nu kan lastbiler lade op under kørslen i Tyskland