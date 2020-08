Bilproducent undersøger snyd med motorer

For cirka fem år siden begyndte dieselskandalen at rulle i den globale bilbranche, efter det kom frem, at flere bilproducenter havde snydt med blandt andet softwaren på mange dieselbiler, så det så ud, som om de udledte færre skadelige partikler, end de reelt gjorde.

En af bilproducenterne, som er blevet dømt i sagen, er tyske Porsche, og nu kan en ny skandale være under opsejling for sportsvognsproducenten.

I hvert fald har Porsche iværksat en intern undersøgelse af mulig manipulation med benzinmotorer, som er blevet brugt i Panamera og 911-modeller produceret mellem 2008 og 2013. Angiveligt skulle der være foretaget software og hardware-ændringer på motorerne, efter de er blevet typegodkendt af Tysklands transportmyndighed, KBA.

Det skriver Autocar.co.uk.

Ændringerne skulle angiveligt have haft til formål at manipulere med udstødningsgasserne fra motorerne i stil med de metoder, der blev brugt på dieselmotorerne i dieselskandalen.

Har fundet indikationer

I en offentliggørelse bekræfter Porsche over for det tyske medie Handelsblatt, at de har iværksat den interne undersøgelse af den mulige snyd med software og hardware i motorerne.

- Vi har fundet indikationer på mulig snyd, lyder det fra Porsche.

Porsche understreger, at de 'proaktivt' har informeret KBA, anklagemyndigheden i Stuttgart og amerikanske myndigheder om den mulige snyd i den tidlige del af sommeren.

KBA har efterfølgende påbegyndt deres egen undersøgelse af sagen, hvor medarbejdere blandt andet skal afhøres.