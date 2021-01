Bilproducent vil være klimaneutral i 2050

Bilproducenten Nissan har sat sig et mål. Set over hele producentens virke og livscyklussen fra dets produkter vil Nissan være CO2-neutral i 2050.

Som et led i den indsats skal alle mærkets biler fra starten af 2030'erne være elektrificerede.

Det oplyser Nissan i en pressemeddelelse.

- Vi er fast besluttede på at hjælpe med at skabe et CO2-neutralt samfund og fremskynde den globale indsats mod klimaforandringer, siger Makoto Uchida, som er adm. direktør i Nissan, i pressemeddelelsen.

- Vores tilbud inden for elektrificerede biler vil fortsat udvides verden over, og det ville yde et stort bidrag til, at Nissan bliver CO2-neutral, siger Uchida.

For at kunne nå målsætningen vil Nissan blandt andet investere i udviklingen af de såkaldte solid-state-batterier, samt flere andre initiativer.

Populær elbil runder halv million eksemplarer

Har solgt godt

Nissan er et af de bilmærker, der har haft størst global succes med salget af elbiler indtil videre. Således er elbilen Nissan Leaf på verdensplan blevet solgt i over 500.000 eksemplarer.

Ambitionen om, at alle modellerne fra mærket i begyndelsen af 2030'erne skal være elektrificerede gælder for modeller, der skal sælges i Japan, Kina, USA og Europa, da dette er Nissans vigtigste markeder.

Nissan er ikke den eneste bilproducent, der har lagt planer om at blive klimaneutral. Eksempelvis har Volvo en ambition om at være CO2-neutral som bilproducent allerede i 2040.

Volvos ambitiøse plan: Nu vil de være CO2-neutrale