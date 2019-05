Bilsalg gik i stå i april

De danske bilforhandlere havde ikke helt så meget at lave i april, hvor salget af biler gik tilbage.

Der blev indregistreret 16.183 biler i april, hvilket er et fald på 12 procent sammenlignet med samme måned året før. Det viser tal fra de Danske Bilimportører.

Tilbagegangen skal dog ses i lyset af, at salget i månederne inden har været stigende. Salget i marts var det højeste nogensinde.

Mange danskere havde nemlig valgt at fremrykke bilkøbet til før 1. april, hvor en række modeller ville blive ramt af afgiftsstigninger.

Det endte de dog med ikke at gøre, da regeringen og Dansk Folkeparti i marts besluttede at udskyde de stigende afgifter til årsskiftet 2020/2021.

- Der var rigtig mange danskere, som valgte at købe en bil før 1. april, fordi der var lagt op til en afgiftsstigning, siger privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

- Den kom som bekendt ikke, men rigtig mange havde allerede taget beslutningen inden da, og derfor var der ikke så mange, som købte i april, siger hun.

Bliver brugt som pejlemærke

Bilsalget bliver ofte brugt som et blandt mange pejlemærker til at vurdere tilstanden i dansk økonomi.

Louise Aggerstrøm Hansen vurderer, at bilsalget vil være med til at trække privatforbruget op i 2019 - uden at fremgangen dog vil være prangende.

Hun vurderer, at de danske forbrugere generelt set har plads i budgettet til at købe nyt indmad til garagen.

Det skyldes dels en sænkning af bilafgifterne i 2017, der har gjort det billigere at købe ny bil, og at det går godt i dansk økonomi.

- Renten er ekstremt lav, så man kan finansiere en bil billigt. Samtidig er de generelle økonomiske forudsætninger for at købe bil gode - blandt andet på grund af stigende indkomster, siger Louise Aggerstrøm Hansen.