Bilsalget dykkede voldsomt i september

Der blev indregistreret 14.900 biler i september. Det var 33 procent færre end i august, hvor bilsalget dog var ganske højt. Det skriver Danmarks Statistik.

Skeler man til hele tredje kvartal, der sluttede med netop september, faldt bilsalget med en procent.

- Bilsalget i august og september har været kraftigt påvirket af skift til et nyt system til måling af bilernes brændstofforbrug.

- På grund af overgangen fra NEDC til WLTP (to forskellige målesystemer, red.) per september har mange forhandlere tilstræbt at få solgt deres lagre af NEDC-godkendte biler i august, inden WLTP trådte i kraft, skriver Danmarks Statistik.

Faldet i september var voldsomt både hos erhvervslivet og for private. Til erhvervslivet blev der solgt 5884 styk, et fald på 45 procent. Der blev solgt 8987 styk til private, et fald på 21 procent.

Overgangen til det nye målesystem WLTP betyder, at biler målt med det system vil være noteret som markant mere miljøbelastende. Men også mere retvisende.

- Formålet med den nye såkaldte WLTP-metode er at få et mere realistisk billede af udslip og forbrug end den gamle NEDC-metode. Metoden bruges ved typegodkendelse af biler til blandt andet det europæiske marked, har Danmarks Statistik tidligere skrevet.

Den tidligere testmetode, kaldet ”New European Driving Cycle” (NEDC), blev udviklet i 1980'erne. Men man har længe vidst, at det reelle brændstofforbrug for biler var højere.

Derfor foreslog EU-Kommissionen allerede inden den store skandale om miljøsnyd med biler hos blandt andet VW, at en bedre og mere retvisende test skulle tages i brug.

Der har været spekuleret i, at den nye målemetode kunne få afgifterne til at stige på nysolgte biler.