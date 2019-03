911-ikonet er genfødt

Ekstra Bladet var inviteret til Valencia af Porsche.

Valencia, Spanien (Ekstra Bladet):

Der findes ganske få biler, hvor man alene på silhuettens form kan afkode, hvilken model der er tale om. Porsche 911 er en af dem.

Den brede sportsvogn er ikke alene en af de mest ikoniske modeller i bilindustrien nogensinde. Den er også et stykke tysk bilhistorie.

Derfor har der altid været store forventninger forbundet med lanceringen af en ny generation.

Det gælder også den ottende af slagsen siden 911-modellens debut i 1963, som vi tester på den berømte Circuit Ricardo Tormo-bane ved Valencia og de snoede bjergveje omkring Spaniens tredjestørste by. Vi kører både Carrera S og Carrera 4S, hvor sidstnævnte adskiller sig ved at have firehjulstræk.

Mens mange nye bilmodeller, som på overfladen ser nye ud, bygger på en ældre platform, er det omvendt med Porsche 911. Den ser bekendt ud, men den er helt ny under huden. Ved nærmere sondering er man dog ikke i tvivl om, at designet er radikalt anderledes.

I lighed med forgængeren byder den nye Porsche 911 godt nok på en lang front med runde forlygter, en flad coupéafrunding og en hoftelinje med brede bagskærme, som munder ud i en buttet hæk. Men når man kommer tæt på, kan man se, at Carrera S er blevet bredere, mens forlygterne er lavere, og snuden længere. Fronthjelmen har samme kantede design som på tidligere generationer, mens bagskærmen nu buler ud som et sæt enorme biceps.

Bagerst har Porsche 911 også fået et rødt LED-lygtebånd med indpræget 'Porsche'-navn, der leder tankerne mod bilens forfædre fra 1970'erne. Det er helt i designboss Michael Mauers ånd om, at 911-modellen skal være 'autentisk' frem for retro. Dørgrebene er for eksempel helt i takt med tiden blevet integreret i karrosseriet og popper nu ud som på en Tesla Model S.

Kabinen har med sine kantede former og fem aflange kontakter på samme måde klare tråde til interiøret i modellerne fra 1970'erne. I instrumentbordet er den klassiske omdrejningstæller bevaret i midten, men den spiller nu sammen med to digitale skærme. Og ved siden af sidder en stor, fladtliggende infotainmentskærm på 10,9 tommer.

Hjertet i 911 Carrera S er stadig en boxermotor på 3,0 liter, men den har fået en dobbelt så stor turbolader og yder nu 450 hestekræfter. Foto: Porsche

Nogle vil måske savne lidt mere lækkerhedseffekt med flere elementer af aluminium eller læder. Men det er formentlig noget, som Porsche vil introducere i kommende specialmodeller. Pladsen på bagsædet er stadig trang og mest forbeholdt håndtasker og mindre børn, mens bagagerummet ude foran kun er til mindre pikpak.

Og hvordan kører den så? Fantastisk og i en nærmest zen-agtig balance. Porsche 911 har i forvejen slået sit navn fast som en sportsvogn, der er så solidt bygget, at du kan bruge den som hverdagsbil uden at bekymre dig om, at den skal falde fra hinanden.

Samtidig byder den på så skarpe køreegenskaber, at du kan tage den med til track days på en racerbane. Det gælder fortsat i den nye generation. Her er ikke sket revolutioner, men bilen er gjort en tand bedre over hele linjen.

Testbilerne er udstyret med selvstyrende bagaksel, som kan dreje to procent, og på den spanske Circuit Ricardo Tormo er Porsche 911 nærmest umulig at få ud af balance. Vi vrider den rundt i de mange sving og kurver og kan følge ideallinjerne med knusende ro. På almindelig vej kører 911-modellen fast, men ikke umenneskeligt.

Hjertet er den kendte, hækmonterede boxermotor på 3,0 liter, der kom i en ny generation for et par år siden.

Den er nu blevet forfinet med større turboladere, nyt kølesystem og mere præcis benzinindsprøjtning. Den lyder himmelsk, men er overraskende diskret, når du sidder i kabinen – her er en let vindstøj fra A-stolpen faktisk mere nærværende.

Boxermotoren yder 450 hestekræfter, 30 mere end i forgængeren, og man sendes fra 0 til 100 km/t. på henholdsvis 3,7 eller 3,6 sekunder afhængigt af, om man vælger den tohjulstrukne eller firehjulstrukne version. Det er 0,4 sekunder hurtigere end tidligere, og du kan klippe yderligere 0,2 sekunder af med den særlige 'Sport Chrono'-pakke.

Den nye Porsche 911 lander herhjemme til marts og vil til at begynde med kunne fås i de to versioner, vi tester: Carrera S med 450 hestekræfter til knap 2,3 mio. kroner og Carrera 4S, der er yderligere udstyret med firehjulstræk og koster 2,4 mio. kroner. Hertil skal der lægges 90.000 kroner for 'Sport Chrono'-pakken og den medstyrende bagaksel.

Konklusion: Porsche er lykkedes med den svære kunst at genop-finde det ikoniske design, som 911-modellen står for. Elementer fra fortiden er ført ind i en moderne kontekst og er med til at forfine køremaskinen, som i forvejen var tæt på perfekt.

Kraftigere motoriseringer vil helt sikkert følge. Men foreløbig er der rigeligt at udforske, når den nye Porsche 911 lander herhjemme til foråret.

Historien bag 911

Foto: AP/John Kerlin

Egentlig skulle bilen have heddet 901.

Men da Porsche sendte de første biler på markedet tilbage i 1963, stillede Peugeot sig i vejen. Kun franskmændene måtte give deres biler et trecifret modelnavn med et ’0’ i midten, og bilen blev derfor døbt 911.

Designet blev der dog ikke ændret på, og sådan har det stort set været siden. Porsche har gjort det til sin fornemste opgave at videreføre modellen med respekt for det oprindelige design. Silhouetten er derfor den samme, motoren ligger fortsat bagi, og der er stadig plads til to børn på bagsædet.